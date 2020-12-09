桃青年局設計計畫 北商大開發「魯冰花」系列商品

桃園市青年局去年起推動「大專院校設計學群發展計畫」，成功串聯起17校、37設計相關科系組成聯盟，今年度媒合大專院校設計科系與在地產業對接，以展覽策畫、特色商品開發、課程合作等模式，共媒合11件產學設計案，創造產業與學校間多元合作可能。

其中台北商業大學創意設計與經營研究所與「菱潭街興創基地」，一同在台灣文學之母鍾肇政的故鄉龍潭，開發「魯冰花」的特色商品。團隊萃取書中「生生不息」、「犧牲奉獻」、「野獸派風格藝術」等精神，設計「燈、皂、紙、燭」4樣特色商品。

蠟燭畫組，以蠟燭燃燒（象徵犧牲）、滴蠟的方式，隨心創作一幅顏色對比強烈、奔放的野獸派風格的畫作；明信片也附贈貼紙組合，能拼貼出獨一無二野獸派風格的魯冰花；「魯冰花做為茶園綠肥，凋謝化作養分，使茶園生生不息」，肥皂犧牲自己將病毒帶走，使用完畢後，留下象徵新生命的魯冰花磚，與設計主題「生生不息」相呼應；還有以龍潭風景、鍾老為圖樣的燈罩。

指導老師黃鼎豪表示，在合作過程中，學生不只單純設計，透過舉辦工作坊，與在地夥伴一同探究文本中的文化意涵，也加深對龍潭的認識。經一個月時間將商品完成，目前僅少量打樣，未來取得鍾肇政家屬授權後，可望量產上市。

另外，銘傳大學商業設計系，在青年局媒合下與青創團隊「螞蟻帝國」，一同策劃生態教育展覽。指導老師余淑吟老師指出，藉由設計計畫的支援和補助，降低與青創團隊溝通的障礙及執行專案的經濟壓力，青年局提供在桃園文創博覽會展出的機會，也讓學生的作品被更多人看見，是相當難得的經驗。

學生王聖凱說，為了擺脫一般生態展覽的乏味感，展場規畫上以豐富的圖文互動方式，搭配蟻槽展品，寓教於樂、讓展覽更有趣。