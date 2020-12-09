快訊

戰史經典《最長的一日》：讓戰火下的士兵活在文字間

110學測國文／文意理解不是靠猜 學會以關鍵字高效率準確答題！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃青年局設計計畫 北商大開發「魯冰花」系列商品

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
銘傳大學商業設計系與「螞蟻帝國」，一同策劃生態教育展覽。記者高宇震／攝影
銘傳大學商業設計系與「螞蟻帝國」，一同策劃生態教育展覽。記者高宇震／攝影

桃園市青年局去年起推動「大專院校設計學群發展計畫」，成功串聯起17校、37設計相關科系組成聯盟，今年度媒合大專院校設計科系與在地產業對接，以展覽策畫、特色商品開發、課程合作等模式，共媒合11件產學設計案，創造產業與學校間多元合作可能。

其中台北商業大學創意設計與經營研究所與「菱潭街興創基地」，一同在台灣文學之母鍾肇政的故鄉龍潭，開發「魯冰花」的特色商品。團隊萃取書中「生生不息」、「犧牲奉獻」、「野獸派風格藝術」等精神，設計「燈、皂、紙、燭」4樣特色商品。

蠟燭畫組，以蠟燭燃燒（象徵犧牲）、滴蠟的方式，隨心創作一幅顏色對比強烈、奔放的野獸派風格的畫作；明信片也附贈貼紙組合，能拼貼出獨一無二野獸派風格的魯冰花；「魯冰花做為茶園綠肥，凋謝化作養分，使茶園生生不息」，肥皂犧牲自己將病毒帶走，使用完畢後，留下象徵新生命的魯冰花磚，與設計主題「生生不息」相呼應；還有以龍潭風景、鍾老為圖樣的燈罩。

指導老師黃鼎豪表示，在合作過程中，學生不只單純設計，透過舉辦工作坊，與在地夥伴一同探究文本中的文化意涵，也加深對龍潭的認識。經一個月時間將商品完成，目前僅少量打樣，未來取得鍾肇政家屬授權後，可望量產上市。

另外，銘傳大學商業設計系，在青年局媒合下與青創團隊「螞蟻帝國」，一同策劃生態教育展覽。指導老師余淑吟老師指出，藉由設計計畫的支援和補助，降低與青創團隊溝通的障礙及執行專案的經濟壓力，青年局提供在桃園文創博覽會展出的機會，也讓學生的作品被更多人看見，是相當難得的經驗。

學生王聖凱說，為了擺脫一般生態展覽的乏味感，展場規畫上以豐富的圖文互動方式，搭配蟻槽展品，寓教於樂、讓展覽更有趣。

青年局長顏蔚慈表示，設計計畫的目標是促成更多設計人才在桃園交流，青年局更將於明年下半年在中壢新明市場6樓，設立設計人才培育中心，提供空間進駐、創業輔導、商業媒合等服務。

蠟燭畫組以滴蠟的方式，隨心創作一幅顏色對比強烈、奔放的野獸派風格畫作。記者高宇震／攝影
蠟燭畫組以滴蠟的方式，隨心創作一幅顏色對比強烈、奔放的野獸派風格畫作。記者高宇震／攝影
台北商業大學創意設計與經營研究所與龍潭「菱潭街興創基地」，合作開發「魯冰花」特色商品。記者高宇震／攝影
台北商業大學創意設計與經營研究所與龍潭「菱潭街興創基地」，合作開發「魯冰花」特色商品。記者高宇震／攝影

青年 鍾肇政

延伸閱讀

工研院看優勢／怡明茶園導入食文化 升級價值鏈

怡明茶園跨產業整合 創意+美學 攻體驗經濟

萬華喜相逢麵包店歇業 網淚喊：想念黑森林蛋糕、煙火蠟燭

苗栗市八甲茶區石虎也來了 魯冰花撒種相約花開時

相關新聞

新瓦屋全新常設展 台灣歌謠之父鄧雨賢手稿首曝光

新瓦屋客家文化保存區「花開四季‧新瓦紅」常設展今天正式開幕，結合「新瓦屋」與「鄧雨賢」兩大主題，介紹新瓦屋聚落起源與林姓...

桃園力推黑毛豬 鄭文燦：口感比進口豬來得好

明年元旦開放萊豬進口來台，財團法人中央畜產會與桃園市政府攜手推廣台灣本土豬肉，今天舉行桃園黑豬肉大賞活動，畜產會董事長林...

竹市明年試辦數位身分證 市民自行選擇是否換證

內政部預計明年試辦數位身分證，傳出澎湖、新北試辦取消，新竹市成為全國唯一的試辦區，新竹市議會國民黨團指出，數位化是未來趨...

桃青年局設計計畫 北商大開發「魯冰花」系列商品

桃園市青年局去年起推動「大專院校設計學群發展計畫」，成功串聯起17校、37設計相關科系組成聯盟，今年度媒合大專院校設計科...

影／數十年來最嚴重 乾旱苗栗茶園三成受災

受乾旱影響，苗栗縣內有多項農作物出現災情，縣長徐耀昌上午至銅鑼鄉九湖地區勘察茶區受災情況，全縣目前約有近300公頃茶園，...

哈根達斯桃園經國店存放過期鮮奶 衛生局開罰6萬元

衛生福利部食品藥物管理署今年展開「109年度現場調製冰品稽查抽驗專案」，共稽查105家冰品業者，哈根達斯桃園經國店被查出...

紀念飛官王同義捨己救人 竹市飛行公園展翅高飛揭幕

8年前幻象戰機飛官王同義在法國受訓時機械故障墜毀，他避開民宅、捨己救人，空軍及新竹市府在東大飛行公園設置「展翅高飛」裝置...

竹縣爭取設客英雙語學校 客委會明年發包前期研究規畫

新竹縣為客家大縣，客家人口高達7成，客家委員會主委楊長鎮今天在縣長楊文科陪同下，到竹北市私立安安幼兒園訪視客語沉浸式教學...

苗栗縣藝術教育、金安獎獲獎師生 縣府表揚

苗栗縣長徐耀昌上午接見表揚藝術教育、金安獎獲獎師生，同時頒發感謝狀表揚伯悅公司董事長王成疄、陳姿儀夫婦，感謝對方捐贈公務...

試辦701A、701B公車路線 龍岡圓環就醫更方便

為服務中壢、平鎮區龍岡圓環周邊地區居民，往返國軍桃園總醫院及林口長庚醫院的就醫需求，桃園市交通局新增新闢「701A龍岡圓...

東北季風南下、雲雨帶通過 新竹寶二水庫施放人工造雨

受到東北季風南下、南方雲系北抬影響，今天（9日）中部以北都出現降雨情況，水利署在上午10點整，於多座水庫準時實施人工增雨...

頭份蘆竹湳社區 古厝變遊樂場

苗栗縣頭份市蘆竹湳社區把古厝翻修成無障礙空間，還有土埆牆、編竹夾泥牆、磚牆，見證時間歷史，打造關懷據點，古厝變身成「孩子...

熱門新聞

擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

拒買福灣巧克力如滾雪球 屏東門市冷清不見董座父子

「我艋舺人」三天睡不好！劉寶傑痛罵林昶佐：愛唱歌就去唱啊

大雨不停又崩山 新北雙溪區102線往不厭亭大量落石路斷

蘭嶼11級風雨辦婚宴！賓客樂觀：暴風圈吃喜酒很正常啦

明倫社宅被嫌貴卻搶破頭 議員：附近租屋族憂房東漲租

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。