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影／數十年來最嚴重 乾旱苗栗茶園三成受災

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌(中)上午至銅鑼鄉九湖地區勘察茶區受災情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(中)上午至銅鑼鄉九湖地區勘察茶區受災情況。記者胡蓬生／攝影

受乾旱影響，苗栗縣內有多項農作物出現災情，縣長徐耀昌上午至銅鑼鄉九湖地區勘察茶區受災情況，全縣目前約有近300公頃茶園，九湖當地就有80多公頃，這次受災估計逾3成 ，有茶農強調是數十年來最嚴重的情況。

苗栗縣政府表示，9、10月間乾旱造成多項作物出現天然災害，經縣長率隊北上農委會說明，農委會7日已公告苗栗縣多項作物辦理現金救助及低利貸款，請受災農戶把握時間向鄉鎮市公所申請。

徐耀昌上午由縣府農業處、銅鑼鄉公所及農會人員陪同到九湖勘災，當地茶區因缺水灌溉、保溼不易影響發芽，許多茶樹出現枯枝、落葉，是近年來損害情況最嚴重的一次，徐耀昌強調已向農委會爭取茶葉列為農業災害並獲公告，每公頃可獲5萬元現金救助。

縣府農業處表示，縣內多項農作物因乾旱傳出農損災情，縣府提報中央争取相關救助，但先前遲未獲回應，徐縣長為此在月初率隊北上向農委會主委陳吉仲說明地方農作物受損情形及農友心聲，農委會已於7日公告苗栗縣多項作物辦理現金救助及低利貸款，現金救助公告受理期限從12月8日至17日止，因災害受理有時間限制，請農友把握時間向在地鄉鎮市公所申辦。

縣內這次辦理農業天然災害現金救助地區及項目分別是苗栗、苑裡、通霄、頭份、頭屋、西湖、造橋的帝王柑，每公頃救助7萬5000元；苑裡、後龍水稻，每公頃1萬8000元；全縣茂谷柑每公頃救助7萬5000元；全縣茶葉每公頃5萬元。

苗栗縣銅鑼鄉九湖地區有80多公頃茶園，估計受災逾3成。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉九湖地區有80多公頃茶園，估計受災逾3成。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(中)上午至銅鑼鄉九湖地區勘察茶區受災情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(中)上午至銅鑼鄉九湖地區勘察茶區受災情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(左三)上午至銅鑼鄉九湖地區勘察茶區受災情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(左三)上午至銅鑼鄉九湖地區勘察茶區受災情況。記者胡蓬生／攝影

農委會 苗栗縣 徐耀昌

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