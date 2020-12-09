飛官王同義逝世8年 化身裝置藝術駐飛行公園

幻象戰機飛官王同義8年前在法國受訓因機械故障墜毀，他避開民宅、捨己救人的精神，如今化身為藝術裝置座落在新竹市東大飛行公園。市長林智堅表示，此精神永留市民心中。

新竹東大飛行公園富含教育歷史意義與傳承，透過打造藝術裝置「展翅高飛」，讓空軍的精神在此永留存，而在法國當地也立碑紀念，共同為王同義的精神和英勇事蹟感到驕傲。

「展翅高飛」設計者游文富今天表示，作品是刻有老鷹翱翔高山的圓柱體，象徵王同義翱翔天際，守護領空永垂不朽。作品與王同義同樣是178公分高，直徑37公分則紀念王同義得年37歲，作品外更刻上王同義最熟悉的新竹空軍座標「05/23」。

空軍副司令鄭榮豐表示，感念王同義上校在生死交關之際，選擇極力將飛機閃避民宅，以自己生命保護無數家庭、生命，「軍方以他為榮、他是英雄」。

鄭榮豐說，每位國軍背後，總有家屬默默承擔的憂心與壓力，空軍都以王同義情操為典範，不管遇到什麼挑戰，空軍都將努力維護領空，讓國家、人民有更好未來。

林智堅表示，他的心情就如今天灰色天空充滿不捨與思念，市府、空軍總司令透過莊重典雅的裝置藝術，將王同義的精神永遠留在市民朋友心中，也感謝空軍不分晝夜守護領空。

林智堅邀請市民攜家帶眷到新竹東大飛行公園走走，同時緬懷烈士們的精神。