紀念飛官王同義捨己救人 竹市飛行公園展翅高飛揭幕

8年前幻象戰機飛官王同義在法國受訓時機械故障墜毀，他避開民宅、捨己救人，空軍及新竹市府在東大飛行公園設置「展翅高飛」裝置藝術紀念他的大愛精神，今天揭幕，市府指出，東大飛行公園富含教育和歷史意義與傳承，法國也在當地立碑紀念，為王同義的精神和英勇事蹟感到驕傲。

新竹市長林智堅、空軍副司令鄭榮豐、法國在台協會主任公孫孟及王同義家眷參加展翅高飛裝置藝術揭幕典禮，鄭榮豐向眷屬表達崇高敬意。

林智堅說，市府、空軍透過莊重典雅的裝置藝術，將王同義的精神永遠留在市民心中，他也代表市民感謝空軍守護領空，尤其兩岸關係緊張，空軍為了國家、人民守在第1線，他邀大家來飛行公園走走，緬懷王同義等烈士們的精神。

鄭榮豐表示，感念王同義上校在生死交關時，選擇極力將飛機閃避民宅，犧牲生命保護無數家庭、生命，「軍方以他為榮、他是英雄」。每位國軍背後總有家屬默默承擔憂心與壓力，他感謝王同義家屬支持王成為空軍，空軍也以王的情操為典範。

展翅高飛設計者游文富說，作品是刻有老鷹翱翔高山的圓柱體，象徵王同義翱翔天際，守護領土永垂不朽，作品高度178公分，與王同義的身高一樣，直徑37公分則紀念王同義得年37歲，作品也刻上新竹空軍座標。