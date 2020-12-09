竹縣爭取設客英雙語學校 客委會明年發包前期研究規畫

新竹縣為客家大縣，客家人口高達7成，客家委員會主委楊長鎮今天在縣長楊文科陪同下，到竹北市私立安安幼兒園訪視客語沉浸式教學成果，盼落實客語向下扎根，而客委會有意推動「客、英」雙語學校，竹縣也積極爭取在竹北設置。楊長鎮表示，因客英雙學校無前例，要尋找適用的法規，明年將發包專業的前期研究規畫。

楊長鎮、楊文科與10多名小朋友，一起唱跳客家童謠「伯公」，並拿著客語語詞卡玩遊戲，楊長鎮也稱讚孩子們的客語發音很標準，將過去「上課教客語」翻轉為「用客語上課」的沉浸式教學，讓客家話傳承看到希望。

楊長鎮表示，竹北市外來人口多，是國際化城市，雙語學校目標是讓學生不但母語說得好，對於國際通用語言英語也很好，設置客英雙語學校沒有前例，須尋找適用的法規，這是客語教育過程的新作法，是值得追求的挑戰，目前正蒐集相關資料，參考國外同樣面臨消失的母語如何搭配國際通用語，明年將正式發包專業的前期研究規畫，與新竹縣政府一起努力。

楊文科表示，新竹縣客家人口比率73.60%，為全國最高，新竹縣落實深化客語，推動方式包括在家庭、職場講客語，關注國中小客語教學時數，營造沉浸式環境，所有標示、廣播都會加入客語，鼓勵公教人員、民眾通過客語認證，熱區商家參與「𠊎講客」標章商店，讓客語向下扎根傳承下去。

縣府也爭取客委會「客語沉浸式教學推動實施計畫案」，109學年度獲專案補助161萬4900元，在竹北市的安安、新埔鎮的源興、湖口鄉的故事島及竹東鎮的真善美4所私立幼兒園推動，讓213名學童有更多講客語的環境。

教育處表示，目前縣府積極評估竹北市東區的文小三用地設校，由於東區外來人口及非客家子弟多，預計在文小三規畫客英雙語國小，協助他們盡快融入竹縣的語言環境。