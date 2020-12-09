苗栗縣藝術教育、金安獎獲獎師生 縣府表揚

苗栗縣長徐耀昌上午接見表揚藝術教育、金安獎獲獎師生，同時頒發感謝狀表揚伯悅公司董事長王成疄、陳姿儀夫婦，感謝對方捐贈公務車給縣府教育處協助推展各項教育事務；徐耀昌期許受獎師生再接再厲，追求卓越，在各領域持續展現成果。

縣府指出，伯悅公司董事長王成疄在台中設廠，他的母親范端妹是苗栗縣銅鑼鄉人，他感念家鄉之情，捐贈一輛公務車給縣府教育處，以實際行動支持縣府深入偏鄉推動教育事務，捐資興學的熱忱令人感佩。

苗栗縣形塑優質美學校園，落實藝術美感教育成績耀眼，會中頒獎表揚獲教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」優良學校蕉埔國小、信義國小；另外「校園美感環境再造」績優后庄國小、「美感生活學習地圖」表現卓越東興國小。

縣立苑裡高中國中部學生劉羽宸以「豐收的達悟族」畫作獲第51屆世界兒童畫展特優、中華民國選送日本第51回世界兒童畫展，苗栗縣竹南國小劉翊淂、中正國小駱詠涵、客庄國小陳威慈、僑育國小梁惠喬、明仁國中謝沛辰5名學生獲特優；同光國小魏勝全獲第16屆春天畫展銅牌獎。

交通部金安獎縣內學校也有表現，教育處獲全國院頒方案績優獎交通安全教育第三組第2名佳績，竹南國小、竹南國中優等，卓蘭國小賴文彬、蟠桃國小范玉嬌守護學童安全，分獲導護老師、導護志工金安獎。