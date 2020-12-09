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苗栗縣藝術教育、金安獎獲獎師生 縣府表揚

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌上午接見表揚藝術教育、金安獎獲獎師生，同時頒發感謝狀表揚伯悅公司捐贈公務車給縣府教育處協助推展各項教育事務。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午接見表揚藝術教育、金安獎獲獎師生，同時頒發感謝狀表揚伯悅公司捐贈公務車給縣府教育處協助推展各項教育事務。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣徐耀昌上午接見表揚藝術教育、金安獎獲獎師生，同時頒發感謝狀表揚伯悅公司董事長王成疄、陳姿儀夫婦，感謝對方捐贈公務車給縣府教育處協助推展各項教育事務；徐耀昌期許受獎師生再接再厲，追求卓越，在各領域持續展現成果。

縣府指出，伯悅公司董事長王成疄在台中設廠，他的母親范端妹是苗栗縣銅鑼鄉人，他感念家鄉之情，捐贈一輛公務車給縣府教育處，以實際行動支持縣府深入偏鄉推動教育事務，捐資興學的熱忱令人感佩。

苗栗縣形塑優質美學校園，落實藝術美感教育成績耀眼，會中頒獎表揚獲教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」優良學校蕉埔國小、信義國小；另外「校園美感環境再造」績優后庄國小、「美感生活學習地圖」表現卓越東興國小。

縣立苑裡高中國中部學生劉羽宸以「豐收的達悟族」畫作獲第51屆世界兒童畫展特優、中華民國選送日本第51回世界兒童畫展，苗栗縣竹南國小劉翊淂、中正國小駱詠涵、客庄國小陳威慈、僑育國小梁惠喬、明仁國中謝沛辰5名學生獲特優；同光國小魏勝全獲第16屆春天畫展銅牌獎。

交通部金安獎縣內學校也有表現，教育處獲全國院頒方案績優獎交通安全教育第三組第2名佳績，竹南國小、竹南國中優等，卓蘭國小賴文彬、蟠桃國小范玉嬌守護學童安全，分獲導護老師、導護志工金安獎。

苗栗縣 徐耀昌 教育部

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