試辦701A、701B公車路線 龍岡圓環就醫更方便
為服務中壢、平鎮區龍岡圓環周邊地區居民，往返國軍桃園總醫院及林口長庚醫院的就醫需求，桃園市交通局新增新闢「701A龍岡圓環 - 國軍桃園總醫院」及「701B龍岡圓環 - 長庚醫院」2條市區客運路線，分別由中壢客運、桃園客運營運，自今年12月1日至明年2月10日試營運，若試辦期間營運情形良好，將接續正式營運行駛。
「701A龍岡圓環 - 國軍桃園總醫院」路線由龍岡圓環發車，行駛龍南路、平等路、平東路、金陵路、福龍路、大昌路、中興路至國軍桃園總醫院後返回，周一至五行駛，每天往返共12班次。
「701B龍岡圓環 - 長庚醫院」路線為循環線，由龍岡圓環發車，行駛龍岡路、延平路、中華路、中園路、文化二路至長庚醫院後返回，周一至周五行駛，每日往返共6班次；兩路線車次收費方式，皆同市區公車採里程計費，分別協調中壢客運、桃園客運試辦
交通局長劉慶豐表示，701A、701B試辦公車採市區公車收費方式，同時可享有買一送一乘車優惠、學生乘車優惠，及年長者、身心障礙者使用敬老愛心卡享有乘車800點補助，邀請市民多搭乘大眾運輸，並提醒新型冠狀病毒疫情仍未解除，搭乘公車仍須全程配戴口罩。
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