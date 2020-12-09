試辦701A、701B公車路線 龍岡圓環就醫更方便

為服務中壢、平鎮區龍岡圓環周邊地區居民，往返國軍桃園總醫院及林口長庚醫院的就醫需求，桃園市交通局新增新闢「701A龍岡圓環 - 國軍桃園總醫院」及「701B龍岡圓環 - 長庚醫院」2條市區客運路線，分別由中壢客運、桃園客運營運，自今年12月1日至明年2月10日試營運，若試辦期間營運情形良好，將接續正式營運行駛。

「701A龍岡圓環 - 國軍桃園總醫院」路線由龍岡圓環發車，行駛龍南路、平等路、平東路、金陵路、福龍路、大昌路、中興路至國軍桃園總醫院後返回，周一至五行駛，每天往返共12班次。

「701B龍岡圓環 - 長庚醫院」路線為循環線，由龍岡圓環發車，行駛龍岡路、延平路、中華路、中園路、文化二路至長庚醫院後返回，周一至周五行駛，每日往返共6班次；兩路線車次收費方式，皆同市區公車採里程計費，分別協調中壢客運、桃園客運試辦