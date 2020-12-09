110年一期稻作恐停灌 明德水庫人工增雨求甘霖
苗栗縣明德水庫有效蓄水量僅剩200萬公噸，明年一期稻作仍面臨持續停灌危機，農田水利署苗栗管理處趁鋒面來襲，陸續施放氯化鈣焰劑，希望透過人工增雨，增加水庫進水量。
農田水利署苗栗管理處組長曾漢祥今天指出，根據氣象報告顯示，受到東北季風及南方雲系影響，中南部有局部短暫雨機會，8日下午3時與今天上午10時，配合水利署在明德水庫工作站，與石門、寶二以及永和山水庫同步施放氯化鈣焰劑，進行人工增雨作業。
苗栗市今天凌晨開始降雨，雨勢持續至上午10時許，雖然細雨綿綿，但許多鄉親都表示，這是最近幾個月來，下最久的一場雨；農田水利署苗栗管理處指出，目前永和山水庫有效蓄水量約918萬公噸、約30%，明德水庫有效蓄水量更僅存約200萬公噸、約16%，水情依舊吃緊。
農田水利署苗栗管理處指出，明德水庫主要供應下游農田灌溉用水，明德水庫灌區為1023公頃、中港溪灌區為1871公頃，二者總計2894公頃，不但二期稻作已停灌，要滿足明年一期稻作用水量，必須12月底之前要有320萬公噸進水量，依照目前雨況看來，連10%都不到，不排除明年一期稻作也將持續停灌。
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