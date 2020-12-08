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桃市社宅政策多元 鄭文燦：柯文哲可以來問我

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天與立信機構董事長賴運興簽約宣布將在桃園火車站前推動桃園市第3件公辦都更案，由民間投資11億元在站前打造住商大樓，預計2026年6月完工。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天與立信機構董事長賴運興簽約宣布將在桃園火車站前推動桃園市第3件公辦都更案，由民間投資11億元在站前打造住商大樓，預計2026年6月完工。記者張裕珍／攝影

桃園市長鄭文燦今天與立信機構董事長賴運興簽約宣布將在桃園火車站前推動桃園市第3件公辦都更案，由民間投資11億元在站前打造住商大樓，預計2026年6月完工。該案將建2棟大樓，其中1棟打造青創中心與社會住宅。鄭說，用都更方式一樣能取得社宅，內部冷氣與家具以租代買，還說桃園社宅規畫走在前面，「柯P可以來問我」。

桃園市政府陸續推動中興巷、東門停車場公辦都更案，已在今年陸續動工，第3件公辦都更案位於桃園火車站前的復興路及民生路路口，北側鄰東溪綠園東門徒步街，現況為武陵小段停車場，基地面積達2375平方公尺，公有土地72%、私有土地占28%。

市府住宅發展處指出，該案初步規畫2棟地上15層、地下4層的建築物，市府可取得約610坪以上公益性設施，將以文化、青創為主題，以促進閒置公有土地使用效率，市府也將獲得1千萬元都市發展獎金、並取回約100戶住宅，將是帶動火車站周邊都市更新的指標，擴展站前商圈新活力。

賴運興說，該處基地地理條件優越，未來都更後將與站前捷運改造相互輝映，自己也在白天與晚上時到場現勘，認為該處都市更新後，將迎合現代都市需求，他也向今天到場見證簽約儀式的原私人地主掛保證，施工團隊會用心，請所有權人盡量放心。

鄭文燦也提到，復興路公辦都更案基地是典型的公私合作都更案，初步規畫結合社會住宅、集合住宅、商業及青創空間等複合用途，預計2023年1月開工、2026年6月完工，希望打造桃園公辦都更指標社區，並強調桃園社宅共享多元，市府會努力推動。

由於近來北市高租金但未附冷氣的社宅引起熱烈討論，鄭文燦也說明，市府身為房東，冷氣壞了由房東來修天經地義，但是若改為租賃冷氣，由委外廠商來修理，這樣方便多了，維護管理成本會大幅下降，10年或12年租約成本由市府負擔，電費則是由使用者付費，這樣比較單純，社宅內有家具、冷氣等，住戶入住方便性會提高很多。

鄭文燦也提到，桃園2處已完工入住的中路2號、八德1號社宅都得到金質獎，平均租金從6千到1萬6千元不等，目前也透過公辦都更取得社宅，前2處的中興巷跟東門停車場都更案將做警消社宅，第3處復興路公辦都更將作一般社宅跟青創中心，造福市民。

桃園市長鄭文燦今天與立信機構董事長賴運興簽約宣布將在桃園火車站前推動桃園市第3件公辦都更案，由民間投資11億元在站前打造住商大樓，預計2026年6月完工。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天與立信機構董事長賴運興簽約宣布將在桃園火車站前推動桃園市第3件公辦都更案，由民間投資11億元在站前打造住商大樓，預計2026年6月完工。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天與立信機構董事長賴運興簽約宣布將在桃園火車站前推動桃園市第3件公辦都更案，由民間投資11億元在站前打造住商大樓，預計2026年6月完工。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天與立信機構董事長賴運興簽約宣布將在桃園火車站前推動桃園市第3件公辦都更案，由民間投資11億元在站前打造住商大樓，預計2026年6月完工。記者張裕珍／攝影

都更 社宅 鄭文燦 柯文哲

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