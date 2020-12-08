桃園跨年卡司出爐 刷市民卡入場抽汽車

2021桃園跨年晚會以「桃樂園Wonderland」為題將在桃園高鐵站前廣場登場，今天卡司出爐，將由靈魂歌姬A-Lin獨家壓軸獻唱，市府今年推出年終大確幸，只要到晚會現場刷市民卡，就有機會抽中73萬元的全新國產轎車，另因應防疫，現場首創裝設4部紅外線體溫感測器，並將要求入場民眾戴口罩，並將視狀況啟動人潮總量管制。

市府觀光旅遊局今天下午在桃園綜合會議廳舉行跨年晚會記者會，首度到桃園合體主持跨年的主持人Sandy與阿Ken也現身並公布跨年卡司，當天將由動力火車開場，還有翁立友、高爾宣、J Sheon、Spark、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九與邱鋒澤、樂天女孩與八三夭接力演出，晚會最高潮則邀來A-Lin獻唱，獨家陪桃園粉絲倒數跨年。

有「國師」之稱的星座老師唐綺陽則將首度參與跨年盛事解析2021年星座運勢，在跨年演唱會的廣告穿插播出，陪現場與電視機前粉絲一起穿越時空、解密2021年運勢。

今天記者會，則搶先邀來Spark、動力火車分別獻唱「Call Me」、「跳上車子離開傷心的台北」新歌替跨年暖場；Spark年僅20歲，還在就讀大學二年級，他說，年底在桃園的跨年是他的跨年處女秀，相當期待，自己也將準備組曲獻給觀眾；動力火車則將擔綱桃園跨年晚會第一棒，請歌迷當天晚上6點59分就要鎖定電視機，不要錯過。

「希望大家一起跨越困難、憂傷，迎接美好的2021年！」市長鄭文燦也說，今年青埔也碰上最強的五月天天團開唱，但他對青埔跨年晚會有信心，無論是卡司、場地、獎品與主持人跟其他縣市跨年比拚不會輸，當天有市民卡抽大獎活動，到服務台

感應登錄市民卡條碼，有機會抽中廠商贊助的按摩椅、電動機車、國產汽車等大獎。

桃園市民卡發行量破165萬張，功能多元、便利性高，每逢跨年晚會還能抽大獎，讓不是桃園人的Sandy與阿Ken也欽羨不已，鄭文燦透露，明年1月，市府將推出桃園市認同卡，讓未設籍桃園的民眾也能申辦，並會有信用卡功能，但他笑說「能否抽獎，他還要再想一下」。

市府觀旅局指出，鼓勵民眾搭乘搭機捷、坐公車抵達跨年晚會會場，搭乘捷運到A18站走1號出口可抵達，屆時機場捷運41小時不收班，以利凌晨接駁疏運旅客，或是搭火車到桃園火車站，再轉乘跨年專車紅線前往，若是開車前往則建議走國2大竹交流道接台31線右轉高鐵站前西路，詳情可上活動官網查詢。