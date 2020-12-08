竹北中正東路施工 上下班大塞車惹民怨

新竹縣竹北市中正東路近日進行道路施工，有民眾抱怨因施工導致下班時間大塞車，原本僅需15分鐘的車程卻花了40分鐘。對此，縣府工務處表示，原本道路有4個車道，施工僅剩2車道通行，塞車無法避免，但工程將在明天如期完工，還給民眾嶄新的路面。

孩子就讀竹仁國小的陳姓民眾抱怨，平常去學校接孩子下課車程只要15分鐘，沒想到昨天開下中正東路的路橋後，發現前方大塞車，還有車輛試圖倒車迴轉，一問之下才知道原來前方在施工，只好繞遠路到學校接人，「根本不知道要施工，沒注意到有公告。」

工務處表示，縣道118線7K+760至8K+550，也就是中正東路竹北路橋橋頭至文明街交叉路口，因進行路銑刨加封瀝青混凝土及標線工程作業，從6日晚間9點至9日晚間9點施工，為了降低對用路人影響，規畫每天早上6點半至9點，以及下午5點至晚上9點等上下班尖峰時段不施工。

由於施工期間封閉車道，讓原本4車道僅剩2車道可通行，容量變小，造成塞車也是無可避免的情形，且就算上下班不施工，因三角錐、施工機具等都還在現場，還是只有2車道可通行，請用路人諒解，而此工程也按照原先進度施作，明天就可完工。

工務處也說，竹北市區附近部分道路從16日至25日，每天早上8點至下午5點也將進行刨鋪施工，包括台元街至中正東路、和平街至文山街，以及三民路361巷至67巷，提醒民眾施工期間路邊請勿停放車輛，用路人行經該路段時，應減速行駛或繞道而行。