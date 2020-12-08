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免費體驗DIY愛玉 關西仙果茶愛玉推廣活動周末登場

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「2020關西鎮仙果茶愛玉趣」活動12日在關西鎮農會仙草加工廠登場。記者陳斯穎／攝影
「2020關西鎮仙果茶愛玉趣」活動12日在關西鎮農會仙草加工廠登場。記者陳斯穎／攝影

新竹縣關西鎮素有「仙草故鄉」美譽，為推廣在地農特產，關西鎮公所今年結合仙草、柑橘、草莓、番茄、茶葉等，首次舉辦「2020關西鎮仙果茶愛玉趣」，規畫愛玉DIY、農產趣味競賽及魔術表演等活動，當天來參加的民眾還可免費領取200元農產折價券，歡迎大小朋友12月12日到關西鎮農會仙草加工廠同樂。

關西仙草相當知名，全鎮栽種面積達60多公頃，關西鎮農會也開發不少仙草相關產品，包括仙草茶、即溶燒仙草、仙草手工拉麵及面膜、手工皂等產品，農會過去每年皆舉辦農業嘉年華活動，近2年則因關西仙草加工廠設備汰舊換新而停辦。

關西鎮長劉德樑表示，關西鎮地理環境多為丘陵起伏之山坡地，地方農作形態大多為旱田，除了有仙草外，還有柑橘、蕃茄、草莓、柿餅、茶、段木香菇及愛玉等農產品，今年也首次舉辦「仙果茶愛玉趣」活動，行銷在地優質農產品。

當天活動邀請藝人李易秀廚藝，以特色農產品為素材製作料理，現場互動區則有免費「愛玉DIY小教室」，邀請種植愛玉達人教學製作美味愛玉，以及「紙扇彩繪DIY」，適合親子一同製作，還安排「農產趣味競賽」，讓前來的民眾挑戰，有機會拿到精美小禮物。

舞台表演則有玫子姐姐腹語秀、魔幻魔術秀、菲力哥哥氣球秀，還邀請到客家歌手陳孟蕎現場演唱。另外，活動還推出「優質農產折價GO」，當天來參加的民眾可以免費領取200元農產折價券，限量1000張，限於活動當天現場認證攤商使用，藉此刺激銷售，帶動關西農友經濟。

為推廣在地農特產，關西鎮公所今年結合仙草、柑橘、草莓、番茄、茶葉等，首次舉辦「2020關西鎮仙果茶愛玉趣」活動。圖／新竹縣政府提供
為推廣在地農特產，關西鎮公所今年結合仙草、柑橘、草莓、番茄、茶葉等，首次舉辦「2020關西鎮仙果茶愛玉趣」活動。圖／新竹縣政府提供

農會 DIY

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