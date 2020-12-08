竹市三民國中小通學步道明年2月完工 施工期間注意慢行

新竹市政府投入近3千萬元改善經國、自由路口周邊人行道，延伸至三民國中、國小兩校至民主路共1.25公里，改善隆起路面、做好人車分流及打造無障礙環境，通學步道預計明年2月完工，串起隆恩圳、綠園道、護城河為新竹之森4公里環狀線拼上最後1塊拼圖，市府指出，施工期間路幅縮減，請民眾注意慢行。

市長林智堅說，他上任後規畫步行城市、掀綠計畫，積極推動公共空間綠美化及提升綠覆率，讓民眾享受自然綠意，至今向中央爭取步行城市3.72億元及提升道路品質計畫5.2億元，共投入近9億改善全市步行環境。

市府指出，隆恩圳與綠園道銜接步行空間改善工程經費約2800萬元，改善長度1.25公里，從經國、自由路口延伸至三民國中、國小、三民網球場與公園直至民主路，工程以視覺與身體的舒展、友善貼心的服務設施為主旨進行設計。

三民網球場既有步道鋪面老舊、凹凸不平，榕樹種植密度高導致花台破裂及步道磚隆起，颱風時期也有樹木傾倒的危機，此次工程移除枯木並將花台改為座椅，創造可舒適休憩的樹下空間。

市府指出，三民國中也釋出閒置空間，將圍牆改為透空圍籬，自由路是民眾買菜路線，因此強化行人與機車分流，解決騎樓與人行道高地差問題，並釋出更多的空間和綠帶，讓大、小朋友都能走得舒適又安心。