桃市斥資千萬元翻新果菜市場屋頂 不僅變明亮還大降溫

桃園果菜市場多年未翻新整建，屋頂老舊多處漏水，市府斥資1290多萬元全面將石綿屋頂更換為鋁鋅合版並增設排風球，據果菜公司實測結果，中午場內溫度45度大降溫至34度，另天花板管線整理與燈具全面更換LED燈管，也讓市場明亮許多，由於目前市場地處鬧區、規模不大，市府未來正在規畫設置大型果菜市場，目前仍在選址中。

桃園果菜市場位於桃園區中正路近三民路處，蔬菜部加青果部的承銷與供應商攤家約229家，是桃園重要批發蔬果場地，由於果菜市場早年使用石綿瓦作為屋頂材料，材質有影響安全之虞，市府今年在不影響攤商做生意的前提下，著手整修屋頂與廁所。

負責施工的市府養工處指出，施工重點增加結構安全、通風與明亮度，先全面將屋頂石綿瓦改成金屬屋頂，面積達3679平方公尺，結構安全部分進行除鏽刷漆與清潔，並增設121座LED節能燈具與75座自然通風器，並翻新既有地坪與管線，興建男女廁所。

市長鄭文燦、果菜公司董事長邱素芬、果菜公司總經理張至淵等人今出席完工典禮，鄭說，過去歷任首長都曾想要翻建果菜市場，但都考量未來有遷建計畫而停擺，但他認為翻建是必要投資因此極力推動，把握市場交易的白天空擋，採半半施工進行。

鄭也提到，未來市府希望依照農產品市場交易法規定，尋找12公頃以上的適當地點設置大型果菜市場，規畫拍賣市場、物流中心、行政辦公室、餐廳及停車場等設施。在完成遷建工作之前，透過就地更新工程提高使用舒適性，提升蔬果交易服務品質。

楊姓攤商表示，過去果菜市場空間老舊，印象中從他父親那代到現在不曾改建過，市場部分屋頂破漏，每逢下雨都在漏水，如今終於盼到改善是好事，整體環境也通風明亮許多，蔬菜水果也不怕被曬壞，不過改善工程才剛完工，好用與否還待觀察。