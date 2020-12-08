快訊

浙江台商可能是本土染疫！指揮中心鬆口：培養病毒確認序列

台灣2020年度代表字揭曉！歡迎來到「疫」時代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閒置空間改造大作戰 第一名的是古厝變共融樂園

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣生產力發展協進會以「古厝修復」為主題，打造古厝社區關懷據點變身成共融性樂園。記者范榮達／攝影
苗栗縣生產力發展協進會以「古厝修復」為主題，打造古厝社區關懷據點變身成共融性樂園。記者范榮達／攝影

苗栗縣推動社區規畫師駐地輔導改造閒置空間，今年評比第一名是苗栗縣生產力發展協進會以「古厝修復」為主題，頭份市蘆竹湳開庄古厝展現土埆牆、編竹夾泥牆，及磚牆工法的軌跡，並打造無障礙友善環境，古厝社區關懷據點變身成共融性樂園。

縣府透過營建署補助，推動社區規畫師駐地輔導改造環境，今年評比有25個社區競爭，18個社區進入實地訪視階段，縣長徐耀昌及縣府水利處長楊明鐃等人，今天表揚「樂居苗栗，幸福山城」績優社區，特優生產力發展協進會，優等樂活通霄休閒農業發展協會、通霄鎮新埔社區發展協會、公館鄉石墻社區發展協會。

18個社區在縣府設攤展示成果，生產力發展協進會以「古厝修復」為主題，開庄古厝有土埆牆、編竹夾泥牆，及磚牆，見證台灣傳統建築演進，紅磚修平路面，建構無障礙友善環境，祖父母可以帶孫子女來關懷據點，打造共融式遊憩區，此外，建構一座牆面，提供體驗操作古老建築工法，增加蘆竹湳旅遊據點。

樂活通霄休閒農業發展協會以「螢火蟲棲息環境營造」為主題，規畫賞覽、復育步道與溝渠間相關導覽設施；通霄鎮新埔社區發展協會利用活動中心旁海景天然湧泉，裝置生態藝術、按摩步道，打造老人、小孩教育親水空間；公館鄉石墻社區發展協會以「營造社區戶外劇場」為主題，規畫戶外表演及休憩空間。

苗栗縣生產力發展協進會以「古厝修復」為主題，打造古厝社區關懷據點變身成共融性樂園。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣生產力發展協進會以「古厝修復」為主題，打造古厝社區關懷據點變身成共融性樂園。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣生產力發展協進會以「古厝修復」為主題，打造古厝社區關懷據點變身成共融性樂園。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣生產力發展協進會以「古厝修復」為主題，打造古厝社區關懷據點變身成共融性樂園。圖／苗栗縣政府提供

修復 建築 苗栗縣

延伸閱讀

「禾埕練舞功」社會組19隊參賽 大湖歌舞發展協會第一

美如世外桃源的水岸秘境 水保局將開發水林鄉大埤塘

苗栗／走進五十三座三合院 打開頭份蘆竹湳古厝三百年的故事

十四張文資遷移 專家憂風貌喪失

相關新聞

竹市三民國中小通學步道明年2月完工 施工期間注意慢行

新竹市政府投入近3千萬元改善經國、自由路口周邊人行道，延伸至三民國中、國小兩校至民主路共1.25公里，改善隆起路面、做好...

桃市斥資千萬元翻新果菜市場屋頂 不僅變明亮還大降溫

桃園果菜市場多年未翻新整建，屋頂老舊多處漏水，市府斥資1290多萬元全面將石綿屋頂更換為鋁鋅合版並增設排風球，據果菜公司...

閒置空間改造大作戰 第一名的是古厝變共融樂園

苗栗縣推動社區規畫師駐地輔導改造閒置空間，今年評比第一名是苗栗縣生產力發展協進會以「古厝修復」為主題，頭份市蘆竹湳開庄古...

竹市明年度總預算卡關 林智堅：市府將盡力與議會溝通

新竹市政府明年度總預算未能如期在市議會通過，市府指出，各項工程、活動及部分政策、建設推動受阻。市長林智堅今天主持市務會議...

嘿！來搖滾 台灣搖滾音樂主題展今起桃園展演中心開展

帶你一覽台灣搖滾音樂發展的脈絡，文化部和桃園市政府文化局合作，今天起於桃園展演中心一樓展場展出「『嘿！來搖滾』台灣搖滾音...

竹縣湖口、新豐24村 11日上午9點起停水20小時

台灣自來水公司第三區管理處配合二區處辦理北區工程處「桃園-新竹備援管線工程(一）施工」，自12月11日上午9點起至12日...

不讓創業者「白做工」 民進黨竹市黨部組新創扶植團隊

為了不讓創業者「白做工」，新竹市議員、民進黨新竹市黨部主委陳建名號召年輕律師、記帳士、人力資源專家，合組新創扶植團隊「創...

五峰鄉縣道122線獲補助 將截彎取直架橋梁跨越上坪溪

新竹縣五峰鄉對外主要聯絡道路縣道122線，過去經常因颱風或大雨造成落石、土石流等情況，尤其桃山隧道前道路蜿蜒、坡度大，又...

2021台灣燈會 新竹舉辦

2021台灣燈會將於明年2月26日至3月7日在新竹市城區登場，由於正逢防疫期間，主辦單位估計參觀人數約800萬人次，將是...

桃園2溪設「曝氣」 讓魚不翻肚

桃園市河川常見死魚飄臭，市政府為解決問題，在市內2處河川工程加進「曝氣」設施，讓河川水撞擊固體來增加溶氧量。

勝興365 青創基地揭牌

苗栗縣政府與在地青年共同成立的「苗栗勝興365」青年創業基地昨天啟用，進駐了4名不同領域的文創青年，縣長徐耀昌期望發揮整...

租賃房屋者 需附水電繳費證明

新竹縣實施總量管制學校有12所，過去因學區人口爆炸，入學成為家長關心議題，縣府教育處昨天公告修訂國中小班級數總量管制要點...

熱門新聞

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

竹縣家長注意！ 總量管制國中小新生入學新規定今公告

【重磅快評】失控的遶境、失落的規範與變調的信仰

賴清德取消出席青山宮平安祭典 廟方：鬆一口氣

彰化縣今年入選4個經典小鎮 串連在地特色動起來

青山宮遶境響徹夜 林昶佐道歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。