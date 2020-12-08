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閒置空間改造大作戰 第一名的是古厝變共融樂園
苗栗縣推動社區規畫師駐地輔導改造閒置空間，今年評比第一名是苗栗縣生產力發展協進會以「古厝修復」為主題，頭份市蘆竹湳開庄古厝展現土埆牆、編竹夾泥牆，及磚牆工法的軌跡，並打造無障礙友善環境，古厝社區關懷據點變身成共融性樂園。
縣府透過營建署補助，推動社區規畫師駐地輔導改造環境，今年評比有25個社區競爭，18個社區進入實地訪視階段，縣長徐耀昌及縣府水利處長楊明鐃等人，今天表揚「樂居苗栗，幸福山城」績優社區，特優生產力發展協進會，優等樂活通霄休閒農業發展協會、通霄鎮新埔社區發展協會、公館鄉石墻社區發展協會。
18個社區在縣府設攤展示成果，生產力發展協進會以「古厝修復」為主題，開庄古厝有土埆牆、編竹夾泥牆，及磚牆，見證台灣傳統建築演進，紅磚修平路面，建構無障礙友善環境，祖父母可以帶孫子女來關懷據點，打造共融式遊憩區，此外，建構一座牆面，提供體驗操作古老建築工法，增加蘆竹湳旅遊據點。
樂活通霄休閒農業發展協會以「螢火蟲棲息環境營造」為主題，規畫賞覽、復育步道與溝渠間相關導覽設施；通霄鎮新埔社區發展協會利用活動中心旁海景天然湧泉，裝置生態藝術、按摩步道，打造老人、小孩教育親水空間；公館鄉石墻社區發展協會以「營造社區戶外劇場」為主題，規畫戶外表演及休憩空間。
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