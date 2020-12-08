竹市明年度總預算卡關 林智堅：市府將盡力與議會溝通

新竹市政府明年度總預算未能如期在市議會通過，市府指出，各項工程、活動及部分政策、建設推動受阻。市長林智堅今天主持市務會議勉勵市政團隊，莫因業務被延宕而沮喪，他說，各項媒體評比都肯定市府，議會也將在下個月重新審查預算，各局處應盡力向議會、議員溝通並充分說明，努力讓總預算順利通過，以利推動市政、為市民謀取福祉。

林智堅說，預算被擱置後接到許多市民安慰，肯定，市民的肯定讓他備感安慰也很沉重，因253億元總預算擱置，市民所關心的綠美化、公園整治、道路平整等可能都受影響，影響市府運作、市民生活。

他表示，相信市府許多員工跟他一樣受挫，但市府團隊沒有沮喪的權利，工作很多，要想辦法將傷害降到最低，市議會下個月再次審查預算，他要各局處做好準備完善說明，盡力讓議員了解各預算編列的重要性。

林智堅說，因明年預算無法動支，市民權益將受影響，若有市民提起，已請市府團隊如實告知相關作業為何延期。