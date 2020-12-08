嘿！來搖滾 台灣搖滾音樂主題展今起桃園展演中心開展

帶你一覽台灣搖滾音樂發展的脈絡，文化部和桃園市政府文化局合作，今天起於桃園展演中心一樓展場展出「『嘿！來搖滾』台灣搖滾音樂主題展」，現場有6大主題展區，提供多種互動式遊戲讓民眾體驗，另外還有5場講唱會活動，歡迎民眾參觀。

桃園市政府藝文設施管理中心表示，台灣是華語流行音樂發展的核心基地，台灣流行音樂發展史中，搖滾樂佔有一段奔放鮮明的篇章，藉由這次展覽展出發展過程中重要史料及文物，讓民眾更加了解台灣在華語流行音樂的地位與特色。

展場共分為6大展區，分別為「出入口意象」、「台灣搖滾音樂70年」、「素人到歌手這條路」、「發光發熱」、「站在世界的屋頂」、「桃園音樂未來展望」，裡頭展示許多市面上絕版發行的私人藏品，如已絕跡的唱片行試聽機、黑膠唱片、卡帶式唱片等。

不僅如此，現場還有當代搖滾明星伍佰、董事長與美秀集團的戰袍及裝備，展區也有介紹台灣音樂「三金」、「春天吶喊」、「海洋音樂祭」各種賽事獎項緣起發展，各展區中也打造現代科技與音樂的互動式展區，讓民眾體驗自製音樂的成就感。

桃園市長鄭文燦表示，音樂史反映整個社會的變化，70年代至90年代有很多校園民歌，也開始和國外音樂有所接觸，由民歌導向流行樂發展，現在更是網路世代，充斥著各式各樣的表演內容，希望透過該展覽讓大家深度瞭解音樂的發展過程。

鄭文燦說，除了舉辦台灣搖滾音樂主題展外，桃園自行辦理的鐵玫瑰國際音樂節、客家國際音樂節、合唱音樂節等各式小型音樂節，很受民眾歡迎，他也提及，近年青埔深受大型演唱會的青睞，包括防彈少年、酷玩樂團等國外團體都選擇在桃園舉辦演唱會，桃園流行音樂露天劇場預定於明年下半年完工，將可容納1500人。