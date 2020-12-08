竹縣湖口、新豐24村 11日上午9點起停水20小時

台灣自來水公司第三區管理處配合二區處辦理北區工程處「桃園-新竹備援管線工程(一）施工」，自12月11日上午9點起至12日上午5點止，共計停水20小時。

停水區域包含湖口鄉湖南村、鳳山村(高速公路以東)、勝利村、中興村、波羅村、中正村、中勢村、孝勢村、仁勢村、愛勢村、信勢村、信義村、德盛村、和興村、長安村、長嶺村、湖口村、湖鏡村、東興村、新竹工業區東區、統一公司湖口廠；及新豐鄉的福興村、後湖村、青埔村、瑞興村、埔和村。

水壓降低區域包含湖口鄉鳳山村(高速公路以西) 、鳳凰村、新竹工業區西區；及新豐鄉的松林村、松柏村、忠孝村、員山村、崎頂村、山崎村、中崙村、上坑村。

自來水公司第三區管理處提醒，停水區用戶提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。另外，也提醒用戶，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。