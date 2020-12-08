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五峰鄉縣道122線獲補助 將截彎取直架橋梁跨越上坪溪

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣道122線預計截彎取直路段，將以長約200公尺、寬10公尺的橋梁，解決目前路段蜿蜒、有土石流潛勢風險的情況。圖／縣府提供
新竹縣道122線預計截彎取直路段，將以長約200公尺、寬10公尺的橋梁，解決目前路段蜿蜒、有土石流潛勢風險的情況。圖／縣府提供

新竹縣五峰鄉對外主要聯絡道路縣道122線，過去經常因颱風或大雨造成落石、土石流等情況，尤其桃山隧道前道路蜿蜒、坡度大，又有土石流潛勢溪流穿越，經計畫將以橋梁截彎取直跨越上坪溪，預計明年底發包動工，2023年就能完工通車。

計畫截彎取直處位於縣道122線43.5公里，即於桃山隧道前500公尺處，因目前僅為路寬6公尺的雙向道路，路幅十分狹小、坡度及彎道大，縣長楊文科就表示，為解決該路段長年通行不便問題，尤其該路段邊坡有土石流潛勢溪流穿越，容易受天災影響，導致道路坍塌，規畫以橋寬10公尺的新橋跨越溪流，保障五峰鄉居民及觀光客進出安全。

縣府工務處說明，工程起點位於縣道122線43.2公里處，將採道路截彎取直方式，增設跨越坑溝的新橋，並配合現況地形適度抬升引道縱坡，以利各類載具與路人通行，新闢橋梁長約235公尺，橋寬全寬10公尺，採雙向2車道配置，車道護欄也融入鄉公所徽章及原住民圖騰意象。

縣府表示，截彎取直工程由中央補助3億823萬元，縣府負擔8193萬元，工程總經費3.9億，用地費16萬元，預計明年辦理工程設計及用地取得作業，年底工程發包施工，工程預計2023年完工；縣府期望能透過完善道路交通吸引遊客前往，有助於振興地方觀光產業，促進原鄉發展。

新竹縣道122線預計截彎取直路段，將以長約200公尺、寬10公尺的橋梁，解決目前路段蜿蜒、有土石流潛勢風險的情況。圖／縣府提供
新竹縣道122線預計截彎取直路段，將以長約200公尺、寬10公尺的橋梁，解決目前路段蜿蜒、有土石流潛勢風險的情況。圖／縣府提供

土石流 車道 新竹

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