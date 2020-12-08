不讓創業者「白做工」 民進黨竹市黨部組新創扶植團隊

為了不讓創業者「白做工」，新竹市議員、民進黨新竹市黨部主委陳建名號召年輕律師、記帳士、人力資源專家，合組新創扶植團隊「創罩力」，目標瞄準有心創業者，提供免費的法律、帳務、稅務、人力資源配置、聘用等諮詢服務，讓創業者快速掌握正確資訊，避免耗費無謂資源，創業美夢變惡夢。

陳建名今天說，現在有不少「竹科人」走上創業之路，舊城區也有許多年輕人投身餐飲、文創業，但創業過程往往缺乏法律、稅務帳務、人力聘用等基礎知識，常讓新創者不明不白蒙受損失，甚至灰心退出新創行列。為協助新創者，市議員陳建名整合業界資源，即日起每周一下午2點至4點，由「創罩力」團隊駐點服務處提供免費諮詢。

陳建名說，上周日先以微型講座打頭陣，由律師林家琪、記帳士林彥竹、人資趙君穎分別針對契約簽訂、商標、專利、著作權，以及稅籍登記、開立發票、報稅、記帳和人力配置、成本控管、資源連結等資訊，提供新創事業夥伴專業建議。