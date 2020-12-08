2021台灣燈會 新竹舉辦

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導

2021台灣燈會將於明年2月26日至3月7日在新竹市城區登場，由於正逢防疫期間，主辦單位估計參觀人數約800萬人次，將是七年來賞燈人數最低紀錄。

台灣燈會主燈昨（7）日於台北圓山大飯店舉行發表會，觀光局長張錫聰表示，過去幾年燈會的參觀人潮都達千萬人次以上，今年有疫情干擾，但台中市舉辦的台灣燈會仍有1,182萬餘人次參觀，明年在新竹市城區舉辦，更需注意人潮和場地容納量，參觀人數可能較少。

2021台灣燈會主燈以「乘風逐光」為名，倒過來念是「光逐風城」（新竹又名風城），這次結合以「風光」為特色元素，竹藝燈籠將運用機械裝置，使108根竹子呈現出如風一般的律動，以新竹聞名的玻璃為素材，呈現不同以往高科技的未來感主燈。

觀光局表示，本次主燈由知名科技藝術家團隊豪華朗機工操刀，將於主燈區錦華公園打造超過15公尺模擬風動的藝術裝置，呈現「連結在地、聲光動態、眾和百燈、儀式表演」四大亮點，呼應觀光局以「台灣燈會2.0」概念。

台灣燈會 觀光 疫情

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