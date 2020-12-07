竹縣家長注意！ 總量管制國中小新生入學新規定今公告

新竹縣總量管制國中小新生入學新規定！新竹縣政府教育處今天公告修訂國民中小學總量管制暨學生入學實施要點，將在110學年度實施，其中家長相當關心的入學順位，實施要點修訂後，原先租賃房屋的家長僅需繳交法院公證房屋租賃契約證明，未來還須檢附水費及電費繳費證明，不讓無居住事實的寄戶者占佔據名額。

新竹縣目前實施總量管制學校有12所，其中有11校在竹北市，過去因學區人口爆炸，家長頻頻陳情、抗議，質疑縣府未落實查核居住事實，讓寄戶口者佔據名額，導致學區人口年年爆滿。

教育處表示，由於學校空間有限，但各校適齡學童人數仍持續成長，為保障有居住事實學童能就近入學，教育處修訂入學實施要點，要求新生入學登記資格，須提供更明確的證明文件，讓學校進行居住事實審查及實地查核。

修訂內容有7點，其中家長最關心的就是入學順位所需繳交的證明文件，修訂後，若為租賃房屋者，除了要有經法院公證房屋租賃契約證明，還須檢附水費及電費繳費證明；若是入學新生未與雙親同一戶籍，則須繳交相關證明文件說明不同戶籍的原因，若未在期限內繳交證明文件，入學排序就會排在符合資格新生後。

為讓家長更了解總量管制學校入學相關規定，教育處也建置總量管制資訊平台，民眾可至縣府教育處網站查詢https://dyna.hcc.edu.tw/campus/web/index1.php?wid=1837。