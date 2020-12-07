新竹縣吸引科技人才移居進駐 人口突破57萬人

新竹縣人口成長快速，縣長楊文科今天表示，新竹縣總人口數已突破57萬人，也顯示新竹縣產業經濟繁榮、就業市場穩定，吸引全國年輕科技人才移居進駐。

新竹縣政府今天表示，根據內政部統計資料表示，截至109年10月底止，新竹縣人口成長率千分之9.99，高居全國第一。

楊文科說，新竹縣工作機會多，吸引外地就業人口，也讓新竹縣移入人口增加，成為台灣少數人口正成長的縣市之一。

他表示，由於年輕家庭人數成長，縣府也投入「托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間」等資源，協助家長減輕生活負擔。

楊文科表示，縣府已擘劃出具體的縣政藍圖，並做好各項扎根打底的工作，如「十大交通建設」、「共融式特色公園」及「綠色海岸風景遊憩發展計畫」等各項重大建設，目前都正在執行中。