解決死魚 桃園南崁溪老街溪建置曝氣設施增加溶氧量

河川常見死魚飄臭問題，桃園市政府為解決該狀況，在市內2河川工程加進「曝氣」設施，讓河川水撞擊固體來增加溶氧量。

桃園市內以往如老街溪、茄苳溪、南崁溪等，常有民眾發現有大片死魚，環保局獲報到場檢測水質皆無問題，罪魁禍首經常是「天氣太熱或太冷」、「溶氧量不足」等，水務局水利養護工程科長陳文龍指出，一旦水中溶氧量低於2ppm，魚類就會窒息出現翻肚死亡的狀況。

陳文龍表示，河川出現大片死魚，水質不佳只是其中一個因素，主要要解決的問題還是水中溶氧量不足，為此市府向中央爭取經費，今天竣工的南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程就有「曝氣」設施，另外老街溪的曝氣設備也在建置中。

曝氣設施為何？陳文龍解釋，曝氣的意思就是要讓水撞擊一些固體，最淺顯易懂的就像是瀑布，或是河川水在流經石頭時會出現一些漣漪，只要讓水撞擊固體就能增加水中溶氧量。

桃園市內目前除了已竣工正在試運轉的南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程，在出水口設計成類似小瀑布，以高低差讓出流水撞擊河流，以增加溶氧量，另外在老街溪環北橋到國道高速公路橋下，已向中央爭取到經費建置。

陳文龍說，老街溪環北橋到國道高速公路橋下將在河床底擺置石頭，用「魚鱗工法」將石頭魚鱗一樣排列，讓河川水撞擊石頭達到增加溶氧量的效果，預計明年2月會竣工，由於經費無法一次到位，將逐步向中央爭取，先將老街溪的曝氣工程分段完成。