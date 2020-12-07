快訊

陽明山擎天崗6頭水牛集體暴斃？ 陽管處證實回應了

央行打炒房主因曝光 銀行不動產貸款占比逼近歷史高點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決死魚 桃園南崁溪老街溪建置曝氣設施增加溶氧量

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程，在出水口設計成類似小瀑布，以高低差讓出流水撞擊河流，增加溶氧量。記者陳夢茹／攝影
桃園市南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程，在出水口設計成類似小瀑布，以高低差讓出流水撞擊河流，增加溶氧量。記者陳夢茹／攝影

河川常見死魚飄臭問題，桃園市政府為解決該狀況，在市內2河川工程加進「曝氣」設施，讓河川水撞擊固體來增加溶氧量。

桃園市內以往如老街溪、茄苳溪、南崁溪等，常有民眾發現有大片死魚，環保局獲報到場檢測水質皆無問題，罪魁禍首經常是「天氣太熱或太冷」、「溶氧量不足」等，水務局水利養護工程科長陳文龍指出，一旦水中溶氧量低於2ppm，魚類就會窒息出現翻肚死亡的狀況。

陳文龍表示，河川出現大片死魚，水質不佳只是其中一個因素，主要要解決的問題還是水中溶氧量不足，為此市府向中央爭取經費，今天竣工的南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程就有「曝氣」設施，另外老街溪的曝氣設備也在建置中。

曝氣設施為何？陳文龍解釋，曝氣的意思就是要讓水撞擊一些固體，最淺顯易懂的就像是瀑布，或是河川水在流經石頭時會出現一些漣漪，只要讓水撞擊固體就能增加水中溶氧量。

桃園市內目前除了已竣工正在試運轉的南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程，在出水口設計成類似小瀑布，以高低差讓出流水撞擊河流，以增加溶氧量，另外在老街溪環北橋到國道高速公路橋下，已向中央爭取到經費建置。

陳文龍說，老街溪環北橋到國道高速公路橋下將在河床底擺置石頭，用「魚鱗工法」將石頭魚鱗一樣排列，讓河川水撞擊石頭達到增加溶氧量的效果，預計明年2月會竣工，由於經費無法一次到位，將逐步向中央爭取，先將老街溪的曝氣工程分段完成。

老街 水質 國道

延伸閱讀

南崁溪不飄臭 水汴頭水質淨化工程每天處理3千噸汙水

響應國際志工日 消防署表揚救災志工協助防救災企業代表

萬丹興化廍排水水質淨化場啟用 可望助東港溪水質改善

竹市布建70處智慧水質監測點 水汙染即時稽查開罰

相關新聞

竹縣家長注意！ 總量管制國中小新生入學新規定今公告

新竹縣總量管制國中小新生入學新規定！新竹縣政府教育處今天公告修訂國民中小學總量管制暨學生入學實施要點，將在110學年度實...

解決死魚 桃園南崁溪老街溪建置曝氣設施增加溶氧量

河川常見死魚飄臭問題，桃園市政府為解決該狀況，在市內2河川工程加進「曝氣」設施，讓河川水撞擊固體來增加溶氧量。

「勝興365」青創基地揭牌 期許火車頭打響品牌

苗栗縣政府與在地青青年共同成立的「苗栗勝興365」青年創業基地，進駐4名不同領域的文創青年，今天上午揭牌啟用，縣長徐耀昌...

南崁溪不飄臭 水汴頭水質淨化工程每天處理3千噸汙水

桃園市內的南崁溪流經龜山、桃園、蘆竹及大園區，市長鄭文燦稱其為母親之河，但河川因汙水問題，過去常發出惡臭，為此進行南崁溪...

楊文科宣布好消息 竹縣人口數突破57萬人

新竹縣長楊文科今天上午在主管會報宣布好消息，新竹縣總人口在11月30日突破57萬，他表示，縣府團隊在縣議會全力支持下會繼...

苗栗創新客語日曆 1天1句學客家俗諺

苗栗縣政府今天發表「苗栗盡靚」客語日曆，「客家就係生活，生活就係客家」，1天1句學客家俗諺，原作者客委會「客家貢獻獎」得...

2021台灣燈會在新竹 林智堅：「最有未來感」燈會

新春將至，交通部與新竹市府今宣布「2021台灣燈會」將以雙主燈登場，主燈之一「竹藝燈籠」用108根竹子打造，還利用機械讓...

美！竹市2020茶花季「花漾茶花」 本周六開跑

2020新竹市茶花季產業文化活動「花漾茶花」將在本周六（12日）於茶花產銷班開跑，活動至明年2月28日止，內容包含茶花闖...

桃園青年局幸福太陽計畫兩公益金獲加碼 1校2社福受益

桃園青年體驗學習園區於今年10月啟動幸福太陽計畫，第一波「暖心陽光友愛共遊」，邀請上班族及社福人員共遊。昨天舉辦第二波「...

中醫大藝廊開幕 8藝術家展出40畫作療癒病患

為了營造友善就醫環境，中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊今天開幕。院長陳自諒表示，希望提供藝術展覽空間，給就診鄉親舒適且賞心悅...

北埔老街電纜線 明年6月地下化

新竹縣北埔鄉以老街及古蹟等豐富文化聞名，已經成觀光老街，假日大遊客不斷，但天空纜線雜亂、鋪面不平難行等問題，讓遊客認為破...

若休耕 北水局：仍需省水

桃竹苗一期稻作一旦休耕，石門水庫有效蓄水量是否可以讓民生、工業用水撐過枯水期？經濟部水利署北區水資源局指出，如果未來石門...

熱門新聞

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

台中捷運成敗影響大 政壇解析：一條中捷綁住柯盧龍

有感遶境吵雜又易引火災 網齊讚行天宮是宮廟界清流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。