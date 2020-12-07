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秋冬疫情高峰期 鄭文燦指示加強移工宿舍稽查

中央社 / 桃園7日電

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市有4個集中檢疫所、11家責任醫院，醫療負擔大且後送勤務吃重，目前已加強外籍移工宿舍稽查、衛生管理，以及消毒作業，避免群聚感染及標籤化。

內政部長徐國勇前往桃園市政府消防局慰勉消防人員表示，位於國門之境的桃園市承擔多數載送責任，今天代表總統蔡英文及行政院長蘇貞昌頒發新台幣30萬元獎勵金，另外也感謝警、消與移民署及時尋獲失聯確診越南移工，未來移民署將盡力進行移工宿舍訪查和改善工作，保障移工生活環境及國人健康安全。

鄭文燦表示，桃園有4家集中檢疫所，收容量全國最大，其中，醫療後送任務，從1月27日起累計至昨天，已出動424車次，送醫424人，其中確診通報108人。

他說，在進入新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）秋冬疫情高峰期後，外籍移工入境確診人數大幅上升，從11月至12月6日止，消防局已經出動49車次，送醫49人，其中確診通報34人。

鄭文燦指出，桃園11家責任醫院，負壓及一般隔離病房共約212床，目前只剩下30多個空床位，醫療負擔沉重。

鄭文燦表示，桃園外籍移工人數約11萬人，為避免外籍移工成為防疫破口，已請勞動局及環保局加強外籍移工宿舍稽查及衛生管理，並對800多家收容20人以上的外籍移工宿舍進行消毒，避免群聚感染及標籤化。

鄭文燦指出，未來市府會持續提供防疫物資，落實載送獎勵金制度，為感謝堅守第一線的消防隊員，除了內政部頒發的30萬元工作獎勵金外，他再加碼20萬元獎勵金，為辛苦的同仁打氣加油。

移工 鄭文燦 宿舍

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