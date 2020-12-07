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桃消載移工49人確診34人 徐國勇鄭文燦發50萬獎勵辛勞

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左）頒發桃園市消防局第1線防疫工作獎勵金20 萬元，慰勉感謝第1線防疫人員辛勞。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）頒發桃園市消防局第1線防疫工作獎勵金20 萬元，慰勉感謝第1線防疫人員辛勞。記者曾增勳／攝影

內政部長徐國勇由桃園市長鄭文燦陪同，今天上午前往桃園市消防局，慰勉消防人員第1線防疫辛勞，2人共頒發防疫工作獎勵金50 萬元，，徐國勇感謝桃園消防人員的防疫貢獻「一點獎勵金不成敬意」，鄭文燦表示，為避免外籍移工成為防疫破口，市府勞動局、環保局加強移工宿舍稽查和衛生管理，針對800多家收容20人以上移工的宿舍進行消毒，避免群聚感染及標籤化。

桃園市消防局弟兄長期防疫努力，近日確診移工和接觸者載送十分辛勞，徐國勇頒發防疫人員30萬元獎勵金、鄭文燦頒發20萬元獎勵金感謝，徐國勇表示，移工確診個案發生，桃園消防員承擔多數載送責任非常辛苦，他代表總統和行政院長頒發30萬元獎勵金感激消防員的辛苦。

鄭文燦表示，桃園從機場到檢疫所防疫第1線，杜絕防疫破口、醫療後送勤務吃重，全市4個集中檢疫所、11家責任醫院，隨外籍移工確診人數攀升，大幅增加後送業務，消防弟兄用專業和熱情守好防第一線，市府持續提供防疫物資及落實載送獎勵金制度。

他說，桃園4家集中檢疫所收容量全國最大，桃園11家責任醫院負壓及一般隔離病房共212床，目前剩30餘空床，近日移工入境確診人數攀升，11月至今，桃園消防員已出動49車次，送醫49人，其中確診通報34人，桃園消防員載送勤務辛苦，他呼籲國人落實防疫，「為下半場防疫繼續努力」。

徐國勇表示，桃園是國門都市，最近外籍移工確診個案，桃園承擔多數的載送責任，非常辛苦，為防範移工逃逸帶來社區感染，警察、消防弟兄很辛苦，他指示移民署查訪、改善移工生活、環境衛生工作，，未來移民署將盡力進行移工宿舍訪查、改善工作，保障移工生活環境及國人健康。

內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦慰勉、感謝消防局第1線防疫人員辛勞、合影。記者曾增勳／攝影
內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦慰勉、感謝消防局第1線防疫人員辛勞、合影。記者曾增勳／攝影
內政部長徐國勇燦（左）頒發桃園市消防局第1線防疫工作獎勵金30 萬元，慰勉感謝第1線防疫人員辛勞。記者曾增勳／攝影
內政部長徐國勇燦（左）頒發桃園市消防局第1線防疫工作獎勵金30 萬元，慰勉感謝第1線防疫人員辛勞。記者曾增勳／攝影

移工 徐國勇 消防員

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