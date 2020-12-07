「勝興365」青創基地揭牌 期許火車頭打響品牌

苗栗縣政府與在地青青年共同成立的「苗栗勝興365」青年創業基地，進駐4名不同領域的文創青年，今天上午揭牌啟用，縣長徐耀昌期望發揮整合串連加乘作用，加上勝興車站的觀光旅遊資源優勢，一舉打響青創基地的品牌知名度，創造觀光新亮點。

勝興365青年創業基地在知名景點舊山線勝興火車站，進駐文創青年分別是皇手製做童正一原木手工筆、鑿工藝─金工、泥研製所、來本冊子，4人因縣府「菁市集」結緣，基地門牌勝興街365號，且期許每年365天，每天都能夠讓苗栗文創招牌更亮一點，因此取名「勝興365」。

徐耀昌、苗栗縣議員羅貴星、徐筱菁、三義鄉長呂明忠，及苗栗舊山線文化產業協會理事長魏秀喜等人今天揭牌，徐耀昌期許基地Logo的火車外觀，象徵苗栗青創的火車頭，透過青年職人互相交流、分享、提攜，提升競爭力，結合勝興火車站的觀光資源，引領苗栗青創職人走向美好未來，並吸引更多青年返鄉。