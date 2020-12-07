南崁溪不飄臭 水汴頭水質淨化工程每天處理3千噸汙水

桃園市內的南崁溪流經龜山、桃園、蘆竹及大園區，市長鄭文燦稱其為母親之河，但河川因汙水問題，過去常發出惡臭，為此進行南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程，採用「球狀接觸濾材」，汙染削減率達75％以上，每天可淨化3千噸汙水。

鄭文燦說，南崁溪主流各測站的河川汙染指標呈現中度以上，南崁溪水環境改善計畫中，子計畫項目「南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程」總經費斥資3628萬，由環保署補助7成、市府自籌3成，今天舉行竣工典禮，目前正在試運轉，預計明年2月可正式啟用，也將把該公園改名為水卞頭清水公園。

市府水務局水利養護工程科長陳文龍指出，這次的工程特色在於淨化水質的礫間淨化工程，不僅建在地下安靜無聲以外，最特別的是，過濾水質不用礫石，而採用「球狀接觸濾材」，礫石重且購買不易，球狀接觸濾材優點為體積小、表面積大、更換濾材無需額外施工、可隨時調整數量，也能讓生物菌種附著在上面，淨化水質，相較下便利許多。

陳文龍表示，其他縣市也有試辦球狀接觸濾材，不過數量較少，南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程這次採用大量球狀濾材，使用數量約500立方公尺，算是全國首例。他也現場展示，民眾若到水卞頭清水公園，往下就能看到淨水設施，出水口的水池非常清澈，對民眾最為直接的影響就是，河流不再有臭味，提升民眾到公園的意願。