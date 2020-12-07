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楊文科宣布好消息 竹縣人口數突破57萬人
新竹縣長楊文科今天上午在主管會報宣布好消息，新竹縣總人口在11月30日突破57萬，他表示，縣府團隊在縣議會全力支持下會繼續努力，歡迎大家到新竹縣就業、成家、立業、生小孩，享受幸福宜居的好生活。
楊文科說，新竹縣最近好事連連，除了在經濟日報與台灣人壽共同舉辦的「2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查」中，拿下幸福縣市的第五名，新竹縣人氣也旺，是台灣少數人口正成長的縣市，根據內政部統計資料表示，截至今年10月底止，新竹縣人口成長率為千分之9.99，高居全國第1，而竹北市人口也在11月20日突破20萬。
楊文科指出，縣府團隊全力拚經濟，施政重文教、照顧老中青幼、營造樂齡友善幸福宜居的環境，新竹縣百業齊飛揚，相信很快就能達到60萬人口大關，成為台灣首屈一指成長快速的城市。
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