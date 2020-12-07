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苗栗創新客語日曆 1天1句學客家俗諺

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天發表「苗栗盡靚」客語日曆，1天1句學客家俗諺。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天發表「苗栗盡靚」客語日曆，1天1句學客家俗諺。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府今天發表「苗栗盡靚」客語日曆，「客家就係生活，生活就係客家」，1天1句學客家俗諺，原作者客委會「客家貢獻獎」得主龔萬灶分享，客家俗話、俗諺及師父話，代表祖先講話的智慧、藝術，也包含做人哲理，別具意義與特色。

「苗栗盡靚」客語日曆12月12日上午9點起在縣府文化觀光局服務台開放索取，凡是居住苗栗縣鄉親，憑通過客語認證的證書正本或影本，不限年度、腔調及級別，每人現場限領1本，限量300本，此外，官方及民間數位版，提供工商企業下載印製，明年元旦起將會放在文觀局官網，提供電子書供民眾下載使用。

苗栗縣是客家大縣，打造「客家就係生活，生活就係客家」，首創編印數位版及紙本的「苗栗盡靚」客語日曆，獲得龔萬灶免費授權使用編著的「客家俗話諺語師父話」文字，「客家貢獻獎」得主徐煥昇、影像專家林家安、施富錡協助設計、編輯及校對，及書法家謝鴻卿「苗栗盡靚 恭賀新禧」題字。

「苗栗盡靚」客語日曆今天在縣府大廳舉行發表會，苗栗市僑育國小學童表演布馬陣開場，炒熱現場氣氛，徐耀昌並分享客家諺語，他說，客語日曆每天有一句客家俗諺，搭配客語拼音及釋義，讓民眾在生活中學習客語，提升客語使用率。

龔萬灶則肯定縣府推動客語的努力，他表示，客語的傳承有危機，他看到希望，客語日曆1天1句，可以回憶祖先講話的智慧與藝術，並寓有做人的哲理，成為教育題材。

苗栗縣政府今天發表「苗栗盡靚」客語日曆，1天1句學客家俗諺。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天發表「苗栗盡靚」客語日曆，1天1句學客家俗諺。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天發表「苗栗盡靚」客語日曆，僑育國小學童表演布馬陣，炒熱氣氛。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天發表「苗栗盡靚」客語日曆，僑育國小學童表演布馬陣，炒熱氣氛。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天發表「苗栗盡靚」客語日曆，1天1句學客家俗諺。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天發表「苗栗盡靚」客語日曆，1天1句學客家俗諺。記者范榮達／攝影

客語 苗栗縣 徐耀昌

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