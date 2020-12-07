聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗創新客語日曆 1天1句學客家俗諺
苗栗縣政府今天發表「苗栗盡靚」客語日曆，「客家就係生活，生活就係客家」，1天1句學客家俗諺，原作者客委會「客家貢獻獎」得主龔萬灶分享，客家俗話、俗諺及師父話，代表祖先講話的智慧、藝術，也包含做人哲理，別具意義與特色。
「苗栗盡靚」客語日曆12月12日上午9點起在縣府文化觀光局服務台開放索取，凡是居住苗栗縣鄉親，憑通過客語認證的證書正本或影本，不限年度、腔調及級別，每人現場限領1本，限量300本，此外，官方及民間數位版，提供工商企業下載印製，明年元旦起將會放在文觀局官網，提供電子書供民眾下載使用。
苗栗縣是客家大縣，打造「客家就係生活，生活就係客家」，首創編印數位版及紙本的「苗栗盡靚」客語日曆，獲得龔萬灶免費授權使用編著的「客家俗話諺語師父話」文字，「客家貢獻獎」得主徐煥昇、影像專家林家安、施富錡協助設計、編輯及校對，及書法家謝鴻卿「苗栗盡靚 恭賀新禧」題字。
「苗栗盡靚」客語日曆今天在縣府大廳舉行發表會，苗栗市僑育國小學童表演布馬陣開場，炒熱現場氣氛，徐耀昌並分享客家諺語，他說，客語日曆每天有一句客家俗諺，搭配客語拼音及釋義，讓民眾在生活中學習客語，提升客語使用率。
龔萬灶則肯定縣府推動客語的努力，他表示，客語的傳承有危機，他看到希望，客語日曆1天1句，可以回憶祖先講話的智慧與藝術，並寓有做人的哲理，成為教育題材。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言