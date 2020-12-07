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2021台灣燈會在新竹 林智堅：「最有未來感」燈會

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
交通部與新竹市府今宣布「2021台灣燈會」將以雙主燈登場，主燈之一「竹藝燈籠」用108根竹子打造，還利用機械讓主燈動起來，呈現風吹律動的自然美感。圖／新竹市政府提供
交通部與新竹市府今宣布「2021台灣燈會」將以雙主燈登場，主燈之一「竹藝燈籠」用108根竹子打造，還利用機械讓主燈動起來，呈現風吹律動的自然美感。圖／新竹市政府提供

新春將至，交通部與新竹市府今宣布「2021台灣燈會」將以雙主燈登場，主燈之一「竹藝燈籠」用108根竹子打造，還利用機械讓主燈動起來，呈現風吹律動的自然美感；交通部長林佳龍說，今年城市型燈會以藝術導入地景美學，盼讓台灣燈會成為觀光品牌。市長林智堅說，明年燈會六大燈區會利用科技光影、音樂讓竹市古蹟成為焦點，邀民眾走進城區沉浸於建築之美。

林佳龍說，今年城市型燈會有四大特色，藝術設計導入地景美學、結合光學科技與光影藝術、與國際交流、結合在地產業，主燈名為「乘風逐光」，倒著念就是「光逐風城」，結合科技、藝術與未來感的作品，希望讓台灣成為光學科技、光影藝術的大國，展現台灣燈會源源不絕的能量。

林智堅說，過去竹市不敢也不願意舉辦燈會，錯失這樣的盛事非常可惜，他努力向中央爭取，透過燈會邀請大家見證市府六年來如何透過設計力導入公共建設。

林智堅說，2021台灣燈會在新竹不僅有觀光局錦華主燈、舊城區東門城雙主燈，更開創性打造「城市型燈會」規畫六大展區，利用科技光影、藝術音樂，結合竹市城區內高密度的古蹟，用科技未來感展現燈會主題「未來風－Hsinchu Style」。

今天上午，林佳龍與林智堅一同公布「2021台灣燈會」錦華主燈「乘風逐光」模型，以動態方式呈現，隨著音樂、燈光，主燈外圍108個竹片不斷開合、旋轉律動，科技感、藝術感十足。

主燈設計團隊華麗邏輯有限公司設計團長張耿華說，今年錦華主燈「乘風逐光」結合宗教藝術與文化，外圍「108片竹子」象徵 108數字祈福，內含54個燈籠將與新竹在地廟宇合作，請各廟方協力裝飾燈籠。

新竹市府表示，2021燈會活動自明年2月26日起至3月7日，六大燈區由火車站、護城河、綠園道、東大光廊、隆恩圳、新竹公園等燈區組成，包含歷史主題的歷史建築光雕，將點亮舊城區。

交通部與新竹市府今宣布「2021台灣燈會」將以雙主燈登場，主燈之一「竹藝燈籠」用108根竹子打造，還利用機械讓主燈動起來，呈現風吹律動的自然美感。圖／新竹市政府提供
交通部與新竹市府今宣布「2021台灣燈會」將以雙主燈登場，主燈之一「竹藝燈籠」用108根竹子打造，還利用機械讓主燈動起來，呈現風吹律動的自然美感。圖／新竹市政府提供

台灣燈會 新竹 林智堅

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