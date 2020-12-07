美！竹市2020茶花季「花漾茶花」 本周六開跑

2020新竹市茶花季產業文化活動「花漾茶花」將在本周六（12日）於茶花產銷班開跑，活動至明年2月28日止，內容包含茶花闖關、茶花果凍DIY及茶花扦插教學體驗，還有茶花音樂饗宴、茶花展售、農特產品展售、家政教育成果展。

副市長沈慧虹指出，茶花有「冬椿」美稱，是竹市最具代表性的農業品牌，在產銷班用心研發栽種技術下，竹市茶花開發品種已增加到1500多種，栽培面積擴展至15公頃。

新竹市農會理事長陳全桂說，市府自2004年起與農會合辦茶花季，入冬後，花季時可看到各式品種的茶花，花期長，耐寒性高，從冬季跨到春季，既可為寒冬添暖意，又可為曉春增艷麗。周邊產品如茶花精緻皂、精油洗髮精、身體乳等都是農會的熱賣產品。

市府今舉辦茶花季記者會，產發處長張力可說，周六茶花季開幕活動將有年輕人最喜愛吸睛又時尚的打卡網美牆，還有老少咸宜的「茶花闖關」、「茶花果凍DIY」及「茶花扦插教學體驗」等活動，園內還有茶花音樂饗宴、茶花展售、農特產品展售、家政教育成果展等。

12日當天11點民眾只要拿5張今年11、12月發票就可兌換茶花苗及園遊券，當日限量500份，換完為止，此外，只要購買茶花就贈送茶花皂，首日一樣限量500份，送完為止；13日還有贈送茶花苗及茶花皂各300份的機會，歡迎民眾本周末到香山逛茶花園。