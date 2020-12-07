桃園青年局幸福太陽計畫兩公益金獲加碼 1校2社福受益

桃園青年體驗學習園區於今年10月啟動幸福太陽計畫，第一波「暖心陽光友愛共遊」，邀請上班族及社福人員共遊。昨天舉辦第二波「用踢得做公益」，以「激勵互動、團隊默契UP大實現」、「高額獎金帶回家、夠勇猛會實現」及「球數變現金、公益捐真實現」活動搏感情、賺獎金、做公益，也依所有隊伍踢進總球數捐贈獎金，兩種獎金捐贈都被加碼至10萬元，讓社福機構、偏鄉受益多。

青年局表示，這次分社會、校園團體組，共16組響應活動，經過初賽、複賽及決賽廝殺，社會團體組冠軍「五花肉尚介讚」、校園團體組「清華幫」獲得冠軍，各獲得1萬元獎金，全隊還獲得桃園青年體驗學習園區一日免費體驗券及大禮包。整天競賽合計踢出148球，園區高嘉楠經理感謝大家熱情的參與，現場直接加碼總獎金至10萬元，捐給永安國中的籃球隊及田徑隊，希望桃園能夠培育出更多優秀的運動好手。

現場還揭曉觀看「用看的做公益」網路影片人數，1個瀏覽人次數捐1元，總瀏覽次數約5萬2000人次。大日開發蘇幸福總經理希望拋磚引玉，一起協力推進兩個社福單位築家圓夢的最後一哩路，加碼至10萬元。兩社福單位財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心王章益董事長，及財團法人桃園市私立安康啟智教養院余君蔭院長都出席接受捐贈。