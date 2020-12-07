快訊

北海道「旭川告急」求自衛隊救命：日本絕望爆發最嚴重院內感染

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園青年局幸福太陽計畫兩公益金獲加碼 1校2社福受益

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園青年體驗學習園區獲年輕人熱情迴響，認真參與為的是爭取更多公益獎金。圖／桃園市政府青年局提供
桃園青年體驗學習園區獲年輕人熱情迴響，認真參與為的是爭取更多公益獎金。圖／桃園市政府青年局提供

桃園青年體驗學習園區於今年10月啟動幸福太陽計畫，第一波「暖心陽光友愛共遊」，邀請上班族及社福人員共遊。昨天舉辦第二波「用踢得做公益」，以「激勵互動、團隊默契UP大實現」、「高額獎金帶回家、夠勇猛會實現」及「球數變現金、公益捐真實現」活動搏感情、賺獎金、做公益，也依所有隊伍踢進總球數捐贈獎金，兩種獎金捐贈都被加碼至10萬元，讓社福機構、偏鄉受益多。

青年局表示，這次分社會、校園團體組，共16組響應活動，經過初賽、複賽及決賽廝殺，社會團體組冠軍「五花肉尚介讚」、校園團體組「清華幫」獲得冠軍，各獲得1萬元獎金，全隊還獲得桃園青年體驗學習園區一日免費體驗券及大禮包。整天競賽合計踢出148球，園區高嘉楠經理感謝大家熱情的參與，現場直接加碼總獎金至10萬元，捐給永安國中的籃球隊及田徑隊，希望桃園能夠培育出更多優秀的運動好手。

現場還揭曉觀看「用看的做公益」網路影片人數，1個瀏覽人次數捐1元，總瀏覽次數約5萬2000人次。大日開發蘇幸福總經理希望拋磚引玉，一起協力推進兩個社福單位築家圓夢的最後一哩路，加碼至10萬元。兩社福單位財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心王章益董事長，及財團法人桃園市私立安康啟智教養院余君蔭院長都出席接受捐贈。

青年局表示，未來會再推出不同的系列活動，讓幸福太陽公益計畫，暖心陽光的力量照耀更多「心角落」。

幸福太陽計畫兩種公益獎金都獲得加碼，參與的年輕人很開心。圖／桃園市政府青年局提供
幸福太陽計畫兩種公益獎金都獲得加碼，參與的年輕人很開心。圖／桃園市政府青年局提供

青年 偏鄉

延伸閱讀

桃園海岸推4大亮點 為響應永續海洋邀專家學者交流分享

桃園第一高樓轉手全都賺 最多賺5,500多萬元

威力盃／大魔王輸了 桃園：對手在進步

桃園仙草千人宴 8道楊梅仙草特色餐點料理迎客

相關新聞

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

苗栗縣重大工程北橫公路今年12月30日全線貫通在即，雙向4車道寬22公尺，同一條路速限有每小時50公里、60公里2種版本...

2021台灣燈會在新竹 林智堅：「最有未來感」燈會

新春將至，交通部與新竹市府今宣布「2021台灣燈會」將以雙主燈登場，主燈之一「竹藝燈籠」用108根竹子打造，還利用機械讓...

美！竹市2020茶花季「花漾茶花」 本周六開跑

2020新竹市茶花季產業文化活動「花漾茶花」將在本周六（12日）於茶花產銷班開跑，活動至明年2月28日止，內容包含茶花闖...

桃園青年局幸福太陽計畫兩公益金獲加碼 1校2社福受益

桃園青年體驗學習園區於今年10月啟動幸福太陽計畫，第一波「暖心陽光友愛共遊」，邀請上班族及社福人員共遊。昨天舉辦第二波「...

中醫大藝廊開幕 8藝術家展出40畫作療癒病患

為了營造友善就醫環境，中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊今天開幕。院長陳自諒表示，希望提供藝術展覽空間，給就診鄉親舒適且賞心悅...

北埔老街電纜線 明年6月地下化

新竹縣北埔鄉以老街及古蹟等豐富文化聞名，已經成觀光老街，假日大遊客不斷，但天空纜線雜亂、鋪面不平難行等問題，讓遊客認為破...

若休耕 北水局：仍需省水

桃竹苗一期稻作一旦休耕，石門水庫有效蓄水量是否可以讓民生、工業用水撐過枯水期？經濟部水利署北區水資源局指出，如果未來石門...

北橫速限2版本 苗縣府允檢討

苗栗縣重大工程北橫公路今年12月30日全線貫通在即，雙向4車道寬22公尺，同一條路速限有每小時50公里、60公里2種版本...

休耕？稻農籲規畫低耗水農作

水情吃緊，桃竹苗明年4萬多公頃一期稻作是否休耕，雖然中央表示12月底才會宣布，但農委會等單位今天（7日）起安排桃竹苗17...

桃園老商圈老店改造華麗轉身 27店風格丕變業績增3成

桃園市政府為活化地方商圈特色推動傳統商圈店家推動改造，市府經發局今天下午表示，市政府商圈亮點行銷輔導計畫透過店面華麗轉身...

黑痣琪琪樂觀不畏異樣眼光 今獲頒陽光金楷模獎

年僅8歲的琪琪一出生皮膚就有黑色巨痣散落在臉、四肢及身體，自2歲起陸續接受過6次大型手術，面對外人的異樣眼光和疑問，琪琪...

仁壽宮藥神濟世做公益 首發獎助學金200萬500生受惠

桃園市大園仁壽宮慶祝感天大帝來台183周年紀念，今天上午舉辦仁壽宮優秀獎助學金頒發典禮，首度頒發國中小學、高中職學生優秀...

熱門新聞

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

感動！3位台中市長為中央公園開幕 互相扶持一棒接一棒

台中捷運成敗影響大 政壇解析：一條中捷綁住柯盧龍

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。