中醫大藝廊開幕 8藝術家展出40畫作療癒病患

為了營造友善就醫環境，中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊今天開幕。院長陳自諒表示，希望提供藝術展覽空間，給就診鄉親舒適且賞心悅目的環境，藉由藝術之美陶冶心靈，提昇病人照護優質空間。

身心科主任王明鈺表示，藝術治療可運用在創作的過程以及創作後的分享。創作時，病患會抒發情緒，而完成的作品提供醫師了解病患，給予適當治療。藝術治療有助於人格發展、刺激創作潛能，一般人壓力大、心情鬱悶時，有時候也可透過色彩舒緩情緒，達到自我關照。

策展人名冠藝術館總監陳昭賢表示，這次策展一共邀請8名藝術家近40幅畫，包含劉國松「日正當中」、朱德群「舒暢」、佐藤公聰「電腦街」、 吳鎮宇「秀。邊界」、游忠平雕塑「另一種關係」、陳嘉慧「天在山之外」等藝術家。

劉國松被尊稱為｢現代水墨之父｣，致力於現代水墨的推廣與傳承；朱德群的畫作中融合了中西精神，流暢的線條與濃烈的色彩創造了強而有力的視覺效果與張力。

已逝的日本藝術家佐藤公聰長住台灣，以自由的形式、層次豐富的色彩，畫出鄉村古厝等在地風光；吳鎮宇的創作聚焦在日常的切面，營造如慢速鏡頭般緩慢但深刻的瞬間。

游忠平以創新研發出結合陶瓷與雕塑的獨特技法，這次展出「另一種關係」，透過人體的肢體語言，表現當代社會的人生百態；旅美藝術家陳嘉慧則以個展的型式於B1中醫大藝廊展出，作品是關於自然，詩歌，哲學和夢的抽象表達。