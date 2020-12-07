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中醫大藝廊開幕 8藝術家展出40畫作療癒病患

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
國小六年級的小畫家陳曦（左五）此次也特別捐出兩幅美人魚畫作，希望透過色彩繽紛，充滿童趣的筆觸，撫慰病患的心靈。記者陳斯穎／攝影
國小六年級的小畫家陳曦（左五）此次也特別捐出兩幅美人魚畫作，希望透過色彩繽紛，充滿童趣的筆觸，撫慰病患的心靈。記者陳斯穎／攝影

為了營造友善就醫環境，中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊今天開幕。院長陳自諒表示，希望提供藝術展覽空間，給就診鄉親舒適且賞心悅目的環境，藉由藝術之美陶冶心靈，提昇病人照護優質空間。

身心科主任王明鈺表示，藝術治療可運用在創作的過程以及創作後的分享。創作時，病患會抒發情緒，而完成的作品提供醫師了解病患，給予適當治療。藝術治療有助於人格發展、刺激創作潛能，一般人壓力大、心情鬱悶時，有時候也可透過色彩舒緩情緒，達到自我關照。

策展人名冠藝術館總監陳昭賢表示，這次策展一共邀請8名藝術家近40幅畫，包含劉國松「日正當中」、朱德群「舒暢」、佐藤公聰「電腦街」、 吳鎮宇「秀。邊界」、游忠平雕塑「另一種關係」、陳嘉慧「天在山之外」等藝術家。

劉國松被尊稱為｢現代水墨之父｣，致力於現代水墨的推廣與傳承；朱德群的畫作中融合了中西精神，流暢的線條與濃烈的色彩創造了強而有力的視覺效果與張力。

已逝的日本藝術家佐藤公聰長住台灣，以自由的形式、層次豐富的色彩，畫出鄉村古厝等在地風光；吳鎮宇的創作聚焦在日常的切面，營造如慢速鏡頭般緩慢但深刻的瞬間。

游忠平以創新研發出結合陶瓷與雕塑的獨特技法，這次展出「另一種關係」，透過人體的肢體語言，表現當代社會的人生百態；旅美藝術家陳嘉慧則以個展的型式於B1中醫大藝廊展出，作品是關於自然，詩歌，哲學和夢的抽象表達。

任職於科技業的旺宏教育基金會執行長張宜如提供刻劃少女與寵物互動的「芭蕾舞女孩」，象徵康復重生的「蝶舞」以及「睡蓮」；特別的是，8名藝術家中，有一名是才國小六年級的小畫家陳曦，得到2019香港杜菲藝術兩岸三地神話童話兒童組季軍，小小年紀已和父母遊歷世界22國，運用彩筆畫揮灑出所見的繽紛世界，並發行繪本書，此次也特別捐出兩幅美人魚畫作，希望透過色彩繽紛，充滿童趣的筆觸，撫慰病患的心靈。

為了營造友善就醫環境，中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊今天開幕。記者陳斯穎／攝影
為了營造友善就醫環境，中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊今天開幕。記者陳斯穎／攝影

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