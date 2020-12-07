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桃園海岸推4大亮點 為響應永續海洋邀專家學者交流分享

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
環保局長呂理德說，46公里海岸線許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬，是桃園海岸4大生態亮點，結合旅遊行程宣達環境教育意旨，讓更多人認識這片海岸。圖／市府環保局提供
環保局長呂理德說，46公里海岸線許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬，是桃園海岸4大生態亮點，結合旅遊行程宣達環境教育意旨，讓更多人認識這片海岸。圖／市府環保局提供

桃園市今年6月11日公告成立第1座地質公園草漯沙丘，將透過環境教育、社區參與、地景旅遊等方式達到地景保育的效果，為此市府海岸管理工程處昨天於觀音濱海遊憩區舉辦「永續海岸地方創生交流論壇」，讓各界分享自身經驗。

市府海管處表示，這次的永續海岸地方創生交流論壇，邀集國內地方創生領域專家學者、推動台灣地質公園設立的台灣地質公園學會及返鄉地方創生團隊，進行專題演講及分享自身經驗，希望透過專家學者及地方創生團隊的分享，為桃園在地團隊帶進外部觀點與創新思維。

不僅如此，桃園市沿海在地民間團體也一同與會分享在沙丘、石滬、牽罟文化推動成果，互相交流進而思考未來如何善用桃園獨特的環境地景轉化成為地方創生的養分，促進桃園海岸自然景觀的可持續性發展及厚植地方發展基礎。

環保局長呂理德說，46公里海岸線許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬，是桃園海岸4大生態亮點，可以結合旅遊行程宣傳環境教育，讓更多人認識這片海岸，遊客除了來觀光遊憩外，能瞭解在地人如何愛護與維護環境，體驗因海而生的在地人文風情，也創造在地環境與經濟永續發展。

呂理德強調，加強環境教育、保育觀念外，促進民眾對海岸環境的議題認知也很重要，另外還需積極導入「地方創生」，透過政策性的輔導，培植社區的地方創生力，發掘出具有社區特色的觀光與生態旅遊亮點，使海岸環境保育和地方創生方向共融，讓在地民眾願意一同保育及維護桃園美麗的海岸生態環境。

桃園市今年6月11日公告成立第1座地質公園草漯沙丘，市府海岸管理工程處昨天於觀音濱海遊憩區舉辦「永續海岸地方創生交流論壇」，讓各界分享自身經驗。圖／市府環保局提供
桃園市今年6月11日公告成立第1座地質公園草漯沙丘，市府海岸管理工程處昨天於觀音濱海遊憩區舉辦「永續海岸地方創生交流論壇」，讓各界分享自身經驗。圖／市府環保局提供

濕地 生態旅遊

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