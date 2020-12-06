第13屆旅桃同鄉聯合總會長交接 新任總會長賴玉青就職

桃園市長鄭文燦今天下午前往中壢區，出席桃園市台灣各縣市旅桃同鄉聯合總會長交接、就職典禮，說明旅桃同鄉聯合總會由剛開始成立時的少數同鄉會，到目前已有18個同鄉會參加。桃園升格以來人口成長超過21萬人，超過一半來自各縣市，感謝每一屆會長的用心經營，讓旅桃同鄉聯合總會成為人才及民意反應平台，市府將持續補助同鄉會辦理公益活動。

鄭文燦表示，新任總會長賴玉青長期經營彰化同鄉會，前後歷經28年，不但世界各國都有分會，也在全台各地經營地方社團及公益活動，非常不簡單。台灣人的打拼精神，從同鄉會就看得到，在場許多人到北部落地生根，幾乎都是白手起家，同鄉之間互相支持，成為中小企業經營成功的典範，這也是台灣人很可貴的資產。

立法委員鄭運鵬、市議員彭俊豪、楊家俍、市府社會局長鄭貴華、中壢區長鄭詩鈿、前立法委員黃適卓、鄭寶清、桃園市工商發展投資策進會總幹事陳家濬都出席活動。