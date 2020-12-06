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109年全民運動會桃園市獲副總統獎 獲頒3865萬獎勵金

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府體育局昨天為慶祝109年全民運動會以積分178分，全國排名第2名、榮獲副總統獎，舉行109年全民運動會代表隊慶功頒獎典禮，並核發獎勵金3865萬元。圖／市府體育局提供
桃園市政府體育局昨天為慶祝109年全民運動會以積分178分，全國排名第2名、榮獲副總統獎，舉行109年全民運動會代表隊慶功頒獎典禮，並核發獎勵金3865萬元。圖／市府體育局提供

桃園市政府體育局慶祝109年全民運動會以積分178分，全國排名第2名、榮獲副總統獎，舉行109年全民運動會代表隊慶功頒獎典禮，並核發獎勵金3865萬元，桃園市長鄭文燦也到場分享喜悅。

鄭文燦致詞表示，感謝選手及隊職員在賽場上爭取榮耀，讓桃園市成績再創歷屆新高，共獲得26金、37銀、43銅，8競賽項目蟬聯金牌，更以總積分178分拿下副總統獎，更親自頒發「桃園之光」獎座，表揚及鼓勵本屆績優金牌選手。

體育局指出，今年桃園市的金牌選手中，在滑輪溜冰男子速度過樁項目，選手鄭宇翔破大會紀錄；蹼泳男子50公尺屏氣潛泳項目，選手周庭義雙破全國及大會紀錄；選手林右奪下男子組柔術寢技及格鬥69公斤級雙料金牌；選手楊秉樺獲得男子蹼泳100、200公尺水面蹼泳金牌。

另外，太極拳（套路三十八式-簡亦芳、太極刀三十二式-莊予曄）、沙灘角力（第五級-姚來興）、拔河（580公斤室外混合組團隊）、柔術（對打56公斤-劉柏希）均突破上屆成績，為桃園市奪下寶貴金牌，本屆首次列入的健美項目，選手陳緯朋於形體組第一級奪下1面金牌的好表現。

體育局說，不僅如此，桃園市團體項目也表現突出，運動舞蹈代表隊豪奪6金1銀4銅，龍獅運動代表隊斬獲4金5銀2銅，相較上屆獲2金，成績進步驚人，女子巧固球隊代表隊則創下4連霸佳績，以及男子劍道團體過關賽、女子槌球雙打賽均過關斬將蟬聯金牌。

體育局提及，本屆成績優異，為獎勵選手、教練及參賽團隊，依「桃園市參加全民運動會績優選手教練及團體獎勵要點」，總計將核發獎勵金3865萬元，其中選手獎勵金高達2968萬元，總獎金再創新高，藉以鼓勵選手及教練持續追求卓越、創造佳績。

桃園市政府體育局昨天為慶祝109年全民運動會以積分178分，全國排名第2名、榮獲副總統獎，舉行109年全民運動會代表隊慶功頒獎典禮，並核發獎勵金3865萬元。圖／市府體育局提供
桃園市政府體育局昨天為慶祝109年全民運動會以積分178分，全國排名第2名、榮獲副總統獎，舉行109年全民運動會代表隊慶功頒獎典禮，並核發獎勵金3865萬元。圖／市府體育局提供

體育 鄭文燦

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