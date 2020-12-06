快訊

印尼境外移入病例首度超越美國 在台治療費用恐破億

屋漏偏逢連夜雨！ 台鐵區間車傍晚在花蓮撞到一頭牛

桃園仙草千人宴 8道楊梅仙草特色餐點料理迎客

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
楊梅仙草料理千人宴滿桌美食。圖／桃園市楊梅區公所提供
楊梅仙草料理千人宴滿桌美食。圖／桃園市楊梅區公所提供

桃園市楊梅區公所今天在楊梅休閒農業區遊客服務中心，舉辦仙草特色風味餐千人宴，餐飲採用「桃園2號」仙草新品種，與楊梅區農會、萬能科技大學餐飲管理系合作，研發8道以仙草為主題的特色風味餐點，並結合客家人文風情，讓與會貴賓體驗桃園客家美食與楊梅仙草風味的最佳組合。

桃園市政府秘書長黃治峯出席仙草千人宴，表示「2020桃園仙草花節」於楊梅休閒農業區盛大舉行，為期16天的活動以「微見仙境」為主題，現場約5.8公頃大面積紫色仙草花海，種植12.5萬株仙草花，加上展區周圍2公頃的紅、粉、白玻斯菊花海點綴，美不勝收。

黃治峯説，桃園以「一休區一花卉」打造新的農業意象，活動結合休閒生態旅遊，也為在地產業創造新的生命力，近年楊梅區農會積極輔導農民轉作仙草，也研發出各式各樣的仙草產品例如仙草雞、仙草排骨、仙草茶餅、仙草茶包、仙草冷飲、仙Q蛋、仙草牛軋糖、蛋捲及仙草面膜等，形成具楊梅特色的仙草產業。

楊梅區羅國裕區長指出，今年「仙草千人宴風味餐點」結合食品產製技術，將新鮮仙草透過低溫乾燥的方式研發出「綠仙草粉」，放入菜餚當中，讓遠道而來的嘉賓都能品嘗到楊梅區獨特的仙草饗宴，希望藉此提升仙草周邊商品及楊梅休閒農業區的知名度。

農會 客家美食

延伸閱讀

桃園仙草花節登場 6裝置藝術、紫爆花海如仙境

相關新聞

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

苗栗縣重大工程北橫公路今年12月30日全線貫通在即，雙向4車道寬22公尺，同一條路速限有每小時50公里、60公里2種版本...

桃園老商圈老店改造華麗轉身 27店風格丕變業績增3成

桃園市政府為活化地方商圈特色推動傳統商圈店家推動改造，市府經發局今天下午表示，市政府商圈亮點行銷輔導計畫透過店面華麗轉身...

黑痣琪琪樂觀不畏異樣眼光 今獲頒陽光金楷模獎

年僅8歲的琪琪一出生皮膚就有黑色巨痣散落在臉、四肢及身體，自2歲起陸續接受過6次大型手術，面對外人的異樣眼光和疑問，琪琪...

仁壽宮藥神濟世做公益 首發獎助學金200萬500生受惠

桃園市大園仁壽宮慶祝感天大帝來台183周年紀念，今天上午舉辦仁壽宮優秀獎助學金頒發典禮，首度頒發國中小學、高中職學生優秀...

竹縣峨眉鄉 獲選台灣經典小鎮3.0

新竹縣繼關西鎮、竹東鎮、北埔鄉、尖石鄉、橫山鄉入選台灣經典小鎮後，峨眉鄉也獲選「台灣經典小鎮3.0」，鄉長王增忠歡迎全台...

竹竹苗跨縣市自行車道 最快明年九月串聯暢行

為替愛好騎乘自行車的民眾規畫安全舒適的行駛綠線，新竹市長林智堅今宣布，將投入2500萬元興建1.2公里長的自行車道，串聯...

稻田迷宮、千人焢窯 12、13日竹東體驗農村樂

稻田迷宮又來了！為推廣在地農產，新竹縣竹東地區農會將在12月12、13日在竹東鎮下員山路250巷與公道五路一段交叉口的農...

桃園復興原鄉獲台灣經典小鎮3.0 區長：遊北橫泡溫泉

桃園市復興區獲交通部「台灣經典小鎮3.0」，昨天與桃園市政府觀旅局一起參加交通部表揚和授證典禮，區長游正英在受獎時特別感...

北埔老街電纜線地下化 預計明年6月底完工

新竹縣北埔鄉以老街及古蹟等豐富文化聞名，假日總是吸引大批遊客前來，為改善天空纜線雜亂、鋪面不平難行等問題，北埔鄉公所已爭...

竹縣高山烏龍茶、冬季東方美人茶評鑑 獲獎名單出爐

新竹縣埔鄉及峨眉鄉兩鄉是東方美人茶重要產地，峨眉鄉農會近日舉辦「冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑比賽」，經過3天的評鑑後有1...

竹縣湖口部分路段 8日至14日每天停水7小時

台灣自來水公司第三區管理處辦理「湖口鄉中山路二、三段汰換管線工程施工，自12月8日起至12月14日每天上午9時至下午4時...

苗栗今年最後一場徵才活動 820個職缺最高上看80K

苗栗地區今年最後一場徵才活動，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署12月8日上午9點至下午1點，在頭份市民生里社區活動中心（頭份...

熱門新聞

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

感動！3位台中市長為中央公園開幕 互相扶持一棒接一棒

彰化青年住宅明年登記抽籤 設計格局由民眾票選

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。