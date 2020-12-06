桃園仙草千人宴 8道楊梅仙草特色餐點料理迎客
桃園市楊梅區公所今天在楊梅休閒農業區遊客服務中心，舉辦仙草特色風味餐千人宴，餐飲採用「桃園2號」仙草新品種，與楊梅區農會、萬能科技大學餐飲管理系合作，研發8道以仙草為主題的特色風味餐點，並結合客家人文風情，讓與會貴賓體驗桃園客家美食與楊梅仙草風味的最佳組合。
桃園市政府秘書長黃治峯出席仙草千人宴，表示「2020桃園仙草花節」於楊梅休閒農業區盛大舉行，為期16天的活動以「微見仙境」為主題，現場約5.8公頃大面積紫色仙草花海，種植12.5萬株仙草花，加上展區周圍2公頃的紅、粉、白玻斯菊花海點綴，美不勝收。
黃治峯説，桃園以「一休區一花卉」打造新的農業意象，活動結合休閒生態旅遊，也為在地產業創造新的生命力，近年楊梅區農會積極輔導農民轉作仙草，也研發出各式各樣的仙草產品例如仙草雞、仙草排骨、仙草茶餅、仙草茶包、仙草冷飲、仙Q蛋、仙草牛軋糖、蛋捲及仙草面膜等，形成具楊梅特色的仙草產業。
楊梅區羅國裕區長指出，今年「仙草千人宴風味餐點」結合食品產製技術，將新鮮仙草透過低溫乾燥的方式研發出「綠仙草粉」，放入菜餚當中，讓遠道而來的嘉賓都能品嘗到楊梅區獨特的仙草饗宴，希望藉此提升仙草周邊商品及楊梅休閒農業區的知名度。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言