桃園仙草千人宴 8道楊梅仙草特色餐點料理迎客

桃園市楊梅區公所今天在楊梅休閒農業區遊客服務中心，舉辦仙草特色風味餐千人宴，餐飲採用「桃園2號」仙草新品種，與楊梅區農會、萬能科技大學餐飲管理系合作，研發8道以仙草為主題的特色風味餐點，並結合客家人文風情，讓與會貴賓體驗桃園客家美食與楊梅仙草風味的最佳組合。

桃園市政府秘書長黃治峯出席仙草千人宴，表示「2020桃園仙草花節」於楊梅休閒農業區盛大舉行，為期16天的活動以「微見仙境」為主題，現場約5.8公頃大面積紫色仙草花海，種植12.5萬株仙草花，加上展區周圍2公頃的紅、粉、白玻斯菊花海點綴，美不勝收。

黃治峯説，桃園以「一休區一花卉」打造新的農業意象，活動結合休閒生態旅遊，也為在地產業創造新的生命力，近年楊梅區農會積極輔導農民轉作仙草，也研發出各式各樣的仙草產品例如仙草雞、仙草排骨、仙草茶餅、仙草茶包、仙草冷飲、仙Q蛋、仙草牛軋糖、蛋捲及仙草面膜等，形成具楊梅特色的仙草產業。

楊梅區羅國裕區長指出，今年「仙草千人宴風味餐點」結合食品產製技術，將新鮮仙草透過低溫乾燥的方式研發出「綠仙草粉」，放入菜餚當中，讓遠道而來的嘉賓都能品嘗到楊梅區獨特的仙草饗宴，希望藉此提升仙草周邊商品及楊梅休閒農業區的知名度。