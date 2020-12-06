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桃園老商圈老店改造華麗轉身 27店風格丕變業績增3成

聯合報 / 記者曾增勳陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府經發局推動地方商圈傳統店面改造轉型，八番居酒屋店改造後（見圖），與改造前相比風格為之一變，業績成長。圖／市府經發局提供
桃園市政府經發局推動地方商圈傳統店面改造轉型，八番居酒屋店改造後（見圖），與改造前相比風格為之一變，業績成長。圖／市府經發局提供

桃園市政府為活化地方商圈特色推動傳統商圈店家推動改造，市府經發局今天下午表示，市政府商圈亮點行銷輔導計畫透過店面華麗轉身x店家改造，今年首次推動3星級友善店家認證共28家，尤其傳統商圈店面改造27家，業績普遍比過去增加2、3成，帶動老商圈發展，成果讓人驚艷。

桃園市許多傳統商圈老店面，隨商圈移轉面臨經營困境，市府經發局商發科長廖振宏表示，為推動地方商圈傳統店面改造轉型，前年完成大園、復興區角板山商圈5家老店面改造，去年完成中壢區中平商圈5家老店面改造，今年再完成中壢六和、中平及桃園博愛、大溪商圈共17家老店面改造，3年來已有27家傳統老店面改造，業績普遍比以前成長，帶動商圈發展。

桃園區八番居酒屋店家表示，今年店面改造運用大量木質材料優化外觀，將廚房後推，讓用餐區空間擴大，重塑日式簡約風潮，增加用餐環境舒適度，讓客人喜歡進來消費。海諾手創生活館店家表示，透過專業團隊巧手設計改造，讓該店店面、內部整體形象改變，優化該店教學體驗空間，讓參與客人喜愛該店改造後的華麗轉身效果。

市政府經發局亦表示，今年首次推動3星級制友善店家認證，28間店家通過認證，分布在桃園站前商圈、中壢六和商圈，認證業者朝提供開心消費、暖心服務、全心友善服務目標邁進，讓國內外消費者、旅客有良好的服務品質體驗，消費者未來可透過店家門口張貼可愛房屋造型的星級友善店家認證標章安心消費。

桃園市政府經發局推動地方商圈傳統店面改造轉型，海諾手創生活館改造後，與改造前（見圖）相比風貌為之一變，業績成長。圖／市府經發局提供
桃園市政府經發局推動地方商圈傳統店面改造轉型，海諾手創生活館改造後，與改造前（見圖）相比風貌為之一變，業績成長。圖／市府經發局提供
桃園市政府經發局推動地方商圈傳統店面改造轉型，海諾手創生活館改造後（見圖），與改造前相比風格為之一變，業績成長。圖／市府經發局提供
桃園市政府經發局推動地方商圈傳統店面改造轉型，海諾手創生活館改造後（見圖），與改造前相比風格為之一變，業績成長。圖／市府經發局提供
桃園市政府經發局推動地方商圈傳統店面改造轉型，八番居酒屋店改造後，與改造前（見圖）相比風格為之一變，業績成長。圖／市府經發局提供
桃園市政府經發局推動地方商圈傳統店面改造轉型，八番居酒屋店改造後，與改造前（見圖）相比風格為之一變，業績成長。圖／市府經發局提供

角板山

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