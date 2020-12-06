桃園老商圈老店改造華麗轉身 27店風格丕變業績增3成

桃園市政府為活化地方商圈特色推動傳統商圈店家推動改造，市府經發局今天下午表示，市政府商圈亮點行銷輔導計畫透過店面華麗轉身x店家改造，今年首次推動3星級友善店家認證共28家，尤其傳統商圈店面改造27家，業績普遍比過去增加2、3成，帶動老商圈發展，成果讓人驚艷。

桃園市許多傳統商圈老店面，隨商圈移轉面臨經營困境，市府經發局商發科長廖振宏表示，為推動地方商圈傳統店面改造轉型，前年完成大園、復興區角板山商圈5家老店面改造，去年完成中壢區中平商圈5家老店面改造，今年再完成中壢六和、中平及桃園博愛、大溪商圈共17家老店面改造，3年來已有27家傳統老店面改造，業績普遍比以前成長，帶動商圈發展。

桃園區八番居酒屋店家表示，今年店面改造運用大量木質材料優化外觀，將廚房後推，讓用餐區空間擴大，重塑日式簡約風潮，增加用餐環境舒適度，讓客人喜歡進來消費。海諾手創生活館店家表示，透過專業團隊巧手設計改造，讓該店店面、內部整體形象改變，優化該店教學體驗空間，讓參與客人喜愛該店改造後的華麗轉身效果。