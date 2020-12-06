桃園學生為臉部平權作畫 33件作品在興光堡壘展至月底
陽光基金會桃竹中心今天舉行獎助學金頒獎典禮，鼓勵燒傷及顏損的學子活出獨一無二的人生，此外，日前對外徵件，現有33幅臉部平權畫作將於興光堡壘展出至12月底，歡迎有興趣的民眾前來參觀。
陽光基金會自民國72年起每年辦理獎助學金，為肯定燒傷及顏損的學子們在學業及專長上的成果，陽光桃竹中心在今天於興光堡壘舉辦「109年度陽光桃竹中心獎助學金頒獎典禮」。
陽光基金會今年結合桃園市青春學子臉部平權畫作辦理頒獎典禮，畫作以「從心認識，我到我們」為主題，和全桃園市各級學校徵件，湧入200多幅作品，其中有33件脫穎而出，將於興光堡壘展至12月31日，現場完成心得單還有機會抽中臉部平權精美好禮。
陽光桃竹中心表示，中心服務的孩子有7成為口癌患者，有3成是燒傷患者，今年服務的先天顏損孩子共有40位，大多是血管瘤、神經纖維瘤及葡萄酒色斑等，這次首度獲得陽光金楷模獎的琪琪是唯一患有巨大黑色素痣症，此病相當罕見。
榮獲陽光金楷模獎的琪琪，曾代表台灣於國際臉部平權日上鏡頭獻聲，傳達臉部平權精神，她也在現場與社會大眾分享她如何看待自己的與眾不同，
另外，獲優秀獎學金的國立台北藝術大學研究生張以磏，出生時因第17對染色體異常，成長過程中全身長滿神經纖維瘤，甚至長至高位脊椎，影響生活行動，22歲那年正在主修設計科系的他，因右手無法正常使用，甚至無法拿起畫筆創作，被迫休學，現在他已經能夠自由創作，且未來期待能夠投入美學教育，回歸家鄉新竹。
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