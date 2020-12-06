快訊

台鐵坍方國五北向「紫爆」了 宜蘭往頭城時速剩19公里

堵破口！移工住高雄防疫旅館 出房門8秒被罰10萬

桃園學生為臉部平權作畫 33件作品在興光堡壘展至月底

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
陽光基金會桃竹中心今天舉行獎助學金頒獎典禮，日前對外徵件，現有33幅臉部平權畫作將於興光堡壘展出至12月底，歡迎有興趣的民眾前來參觀。記者陳夢茹／攝影
陽光基金會桃竹中心今天舉行獎助學金頒獎典禮，日前對外徵件，現有33幅臉部平權畫作將於興光堡壘展出至12月底，歡迎有興趣的民眾前來參觀。記者陳夢茹／攝影

陽光基金會桃竹中心今天舉行獎助學金頒獎典禮，鼓勵燒傷及顏損的學子活出獨一無二的人生，此外，日前對外徵件，現有33幅臉部平權畫作將於興光堡壘展出至12月底，歡迎有興趣的民眾前來參觀。

陽光基金會自民國72年起每年辦理獎助學金，為肯定燒傷及顏損的學子們在學業及專長上的成果，陽光桃竹中心在今天於興光堡壘舉辦「109年度陽光桃竹中心獎助學金頒獎典禮」。

陽光基金會今年結合桃園市青春學子臉部平權畫作辦理頒獎典禮，畫作以「從心認識，我到我們」為主題，和全桃園市各級學校徵件，湧入200多幅作品，其中有33件脫穎而出，將於興光堡壘展至12月31日，現場完成心得單還有機會抽中臉部平權精美好禮。

陽光桃竹中心表示，中心服務的孩子有7成為口癌患者，有3成是燒傷患者，今年服務的先天顏損孩子共有40位，大多是血管瘤、神經纖維瘤及葡萄酒色斑等，這次首度獲得陽光金楷模獎的琪琪是唯一患有巨大黑色素痣症，此病相當罕見。

榮獲陽光金楷模獎的琪琪，曾代表台灣於國際臉部平權日上鏡頭獻聲，傳達臉部平權精神，她也在現場與社會大眾分享她如何看待自己的與眾不同，

另外，獲優秀獎學金的國立台北藝術大學研究生張以磏，出生時因第17對染色體異常，成長過程中全身長滿神經纖維瘤，甚至長至高位脊椎，影響生活行動，22歲那年正在主修設計科系的他，因右手無法正常使用，甚至無法拿起畫筆創作，被迫休學，現在他已經能夠自由創作，且未來期待能夠投入美學教育，回歸家鄉新竹

陽光基金會桃竹中心今天舉行獎助學金頒獎典禮，日前對外徵件，現有33幅臉部平權畫作將於興光堡壘展出至12月底，歡迎有興趣的民眾前來參觀。記者陳夢茹／攝影
陽光基金會桃竹中心今天舉行獎助學金頒獎典禮，日前對外徵件，現有33幅臉部平權畫作將於興光堡壘展出至12月底，歡迎有興趣的民眾前來參觀。記者陳夢茹／攝影

新竹

延伸閱讀

黑痣琪琪樂觀不畏異樣眼光 今獲頒陽光金楷模獎

相關新聞

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

苗栗縣重大工程北橫公路今年12月30日全線貫通在即，雙向4車道寬22公尺，同一條路速限有每小時50公里、60公里2種版本...

黑痣琪琪樂觀不畏異樣眼光 今獲頒陽光金楷模獎

年僅8歲的琪琪一出生皮膚就有黑色巨痣散落在臉、四肢及身體，自2歲起陸續接受過6次大型手術，面對外人的異樣眼光和疑問，琪琪...

仁壽宮藥神濟世做公益 首發獎助學金200萬500生受惠

桃園市大園仁壽宮慶祝感天大帝來台183周年紀念，今天上午舉辦仁壽宮優秀獎助學金頒發典禮，首度頒發國中小學、高中職學生優秀...

竹縣峨眉鄉 獲選台灣經典小鎮3.0

新竹縣繼關西鎮、竹東鎮、北埔鄉、尖石鄉、橫山鄉入選台灣經典小鎮後，峨眉鄉也獲選「台灣經典小鎮3.0」，鄉長王增忠歡迎全台...

竹竹苗跨縣市自行車道 最快明年九月串聯暢行

為替愛好騎乘自行車的民眾規畫安全舒適的行駛綠線，新竹市長林智堅今宣布，將投入2500萬元興建1.2公里長的自行車道，串聯...

稻田迷宮、千人焢窯 12、13日竹東體驗農村樂

稻田迷宮又來了！為推廣在地農產，新竹縣竹東地區農會將在12月12、13日在竹東鎮下員山路250巷與公道五路一段交叉口的農...

桃園復興原鄉獲台灣經典小鎮3.0 區長：遊北橫泡溫泉

桃園市復興區獲交通部「台灣經典小鎮3.0」，昨天與桃園市政府觀旅局一起參加交通部表揚和授證典禮，區長游正英在受獎時特別感...

北埔老街電纜線地下化 預計明年6月底完工

新竹縣北埔鄉以老街及古蹟等豐富文化聞名，假日總是吸引大批遊客前來，為改善天空纜線雜亂、鋪面不平難行等問題，北埔鄉公所已爭...

竹縣高山烏龍茶、冬季東方美人茶評鑑 獲獎名單出爐

新竹縣埔鄉及峨眉鄉兩鄉是東方美人茶重要產地，峨眉鄉農會近日舉辦「冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑比賽」，經過3天的評鑑後有1...

竹縣湖口部分路段 8日至14日每天停水7小時

台灣自來水公司第三區管理處辦理「湖口鄉中山路二、三段汰換管線工程施工，自12月8日起至12月14日每天上午9時至下午4時...

苗栗今年最後一場徵才活動 820個職缺最高上看80K

苗栗地區今年最後一場徵才活動，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署12月8日上午9點至下午1點，在頭份市民生里社區活動中心（頭份...

97歲環保志工嬤 7年掃街全勤

新竹市府政府昨天表揚環保績優單位、志工，虎山里水環境巡守隊員林崑煌使用試紙及智慧水質感測器，守護客雅溪水質環境長達17年...

熱門新聞

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

彰化青年住宅明年登記抽籤 設計格局由民眾票選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。