桃園牙醫師公會70周年園遊會 鄭文燦感謝推廣口腔保健

桃園市長鄭文燦今天上午前往中壢區，出席桃園市牙醫師公會70周年關懷弱勢愛心園遊會肯定公會長期支持、推動醫療衛生政策，守護社區民眾健康。

園遊會委託真善美社會福利基金會主辦，安排擊太鼓、啦啦隊熱舞及各項創意表演，紓緩醫療夥伴平日工作的身心壓力，並結合獅子會、扶輪社及各公益團體，讓各界看到牙醫師公會滿滿的愛心，鄭文燦期盼未來在各種口腔保健服務，市府跟牙醫師公會一起前進，讓每個人都感受到貼心的服務。

鄭文燦表示，市府推動口腔保健政策，老人裝置假牙提供全口補助4萬、半口2萬元，也可在補助額度外加碼客製化，市府衛生局調查，民眾滿意度高達95%。偏鄉牙醫診所較少，感謝公會在觀音衛生所設置牙醫門診，也在身障社福機構設置微型牙醫診所，讓口腔保健及牙科治療普及到每個角落。