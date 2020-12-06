戰機臨空呼嘯 苗栗首次舉行航空模型嘉年華會
國軍F-16、L-39，蘇愷SU-27、紅箭HAWK，及歐洲EF-2000等戰機在苗栗市上空呼嘯，苗栗縣航空模型飛行協會連續辦理6屆航空模型嘉年華會，今天在苗栗經國飛行場辦理，吸引大批親子觀賞，也大呼過癮。
苗栗經國飛行場場內畫設一條長300公尺、寛20公尺的飛機跑道，及3個直升機與多旋翼機測驗區，可滿足最大起飛重量150公斤以下各構型（飛機、直升機、多旋翼機）無人機的測驗需求，也是全國第一座標準的示範場地，民航法無人機專章施行後，苗栗縣航空模型飛行協會今天第一次舉辦航空模型嘉年華會，格外有意義。
這場嘉年華會集結各地飛行好手齊聚一堂交流，國軍F-16，L-39、蘇愷SU-27、紅箭HAWK，及歐洲EF-2000各式模型機陸續升空，還有特技直升機表演，噴射機的聲音劃過天際，就像真實的戰鬥機一樣，配合現場動感音樂，現場氣氛熱鬧滾滾。
主辦單位並規畫趣味競賽，飛行場內發放手擲模型機，辦理教學及親子活動，內容包括穿桿賽、射擊比賽、復古二戰機群飛，期盼航空教學能從小扎根，吸引許多小小飛機迷參加。
苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，縣府2017年底啟動無人機創新與發展推動策略，擬定人才培育與法規突破、政策行銷與觀光推廣、巡檢業務運用與行政效能提升，及災害防救與社會安全4大構面，航空模型嘉年華會也讓更多人看見苗栗的不一樣。
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