「禾埕練舞功」社會組19隊參賽 大湖歌舞發展協會第一
苗栗縣「109年客家藝文嘉年華-禾埕練舞功」比賽，今年連續第二年辦理，今天第二天社會組19隊參賽，競爭相當激烈，結果大湖歌舞發展協會獲評審青睞，脫穎而出拿第一。
值得一提是第一年、第二年的「禾埕練舞功」比賽的4首指定歌曲，都由江雯作曲、林思伶作詞，第一年的「靚靚噠」、「跈流行」已被一些社團、社區採用，今年「捱个夢想」、「捱愛月光光」也受到歡迎，跟著歌聲及音樂一起跳廣場舞。
今天社會組19隊在縣府文化觀光局廣場比賽，苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍、立委徐志榮太太王慧珍等人都到場致意，成績揭曉第一名苗栗縣大湖歌舞發展協會、第二名快樂媚力舞蹈團、J-GIRL'S舞蹈學苑，第三名苗栗縣客家文化運動舞蹈推展協會、苗栗縣青盈舞蹈推廣協會、苗栗市婦女會，優勝僑育國小熱舞天團、森哥團隊-快樂廣場舞群、展夢圓藝術舞蹈團、仁愛社區發展協會。
最佳創意獎頭份建國社區發展協會-社交舞蹈班，最佳造型獎苗栗市文聖社區發展協會，最佳表演獎三義鄉勝興發展協會親子肚皮舞班、朝陽社區舞蹈班、苗栗市文山社區發展協會土風舞班，最佳團隊獎苗栗市勝利社區發展協會、社團法人苗栗縣V.I.P新住民協會、大湖鄉婦女會、西湖鄉團委會樂齡舞蹈班。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言