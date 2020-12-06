「禾埕練舞功」社會組19隊參賽 大湖歌舞發展協會第一

苗栗縣「109年客家藝文嘉年華-禾埕練舞功」比賽，今年連續第二年辦理，今天第二天社會組19隊參賽，競爭相當激烈，結果大湖歌舞發展協會獲評審青睞，脫穎而出拿第一。

值得一提是第一年、第二年的「禾埕練舞功」比賽的4首指定歌曲，都由江雯作曲、林思伶作詞，第一年的「靚靚噠」、「跈流行」已被一些社團、社區採用，今年「捱个夢想」、「捱愛月光光」也受到歡迎，跟著歌聲及音樂一起跳廣場舞。

今天社會組19隊在縣府文化觀光局廣場比賽，苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍、立委徐志榮太太王慧珍等人都到場致意，成績揭曉第一名苗栗縣大湖歌舞發展協會、第二名快樂媚力舞蹈團、J-GIRL'S舞蹈學苑，第三名苗栗縣客家文化運動舞蹈推展協會、苗栗縣青盈舞蹈推廣協會、苗栗市婦女會，優勝僑育國小熱舞天團、森哥團隊-快樂廣場舞群、展夢圓藝術舞蹈團、仁愛社區發展協會。