空汙季加成裁罰 燒雜草整地要罰到4000元

露天燃燒因裁罰準則修正罰鍰倍增，苗栗縣政府環保局今年裁罰85萬多元，比去年整年攀升4倍多，10月以來空氣品質惡化預警期間（空汙季），也已裁處42件，罰鍰35萬元，民眾菜園燒雜草整地，可能要罰到3、4000元，環保局提醒不要任意露天燃燒，小心荷包失血。

環保署今年6月公告修正「公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，視裁罰因子權重再加重裁罰，如空汙季、晚上10點到隔天7點夜間，還有假日燃燒雜草、垃圾等，都會加成裁罰，最高有1件事業單位燒廢棄物，罰鍰19萬5000元，目前行政程序中。

環保局統計露天燃燒裁罰案件，前年裁處32件、7萬7600元，去年58件、20萬4400元，今年至11月共121件、85萬6860元，其中，10月、11月裁罰42件、35萬元，約有三分之二是燃燒農業剩餘資材、還有菜園整地燒雜草，三分之一燃燒廢棄物，空汙季露天燃燒加成50%，因此最低罰鍰也要1800元。

縣府環保局長陳華盛表示，露天燃燒除了可能挨罰，產生大量二氧化碳，加遽地球暖化，產生的粒狀物、硫氧化物、氮氧化物、細懸浮微粒（PM2.5）、異味，及不完全燃燒的有機物等汙染物質，也會對人體的呼吸系統產生危害，濃煙也有影響公共安全及行車視線之虞。