快訊

我新冠境外移入增22例！ 自印尼及菲律賓入境移工

印尼移工接觸者採檢結果出爐 陳時中：尋獲移工也陰性

空汙季加成裁罰 燒雜草整地要罰到4000元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
空汙季露天燃燒加成裁罰，苗栗縣環保局呼籲民眾小心荷包失血。圖／苗栗縣政府提供
空汙季露天燃燒加成裁罰，苗栗縣環保局呼籲民眾小心荷包失血。圖／苗栗縣政府提供

露天燃燒因裁罰準則修正罰鍰倍增，苗栗縣政府環保局今年裁罰85萬多元，比去年整年攀升4倍多，10月以來空氣品質惡化預警期間（空汙季），也已裁處42件，罰鍰35萬元，民眾菜園燒雜草整地，可能要罰到3、4000元，環保局提醒不要任意露天燃燒，小心荷包失血。

環保署今年6月公告修正「公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，視裁罰因子權重再加重裁罰，如空汙季、晚上10點到隔天7點夜間，還有假日燃燒雜草、垃圾等，都會加成裁罰，最高有1件事業單位燒廢棄物，罰鍰19萬5000元，目前行政程序中。

環保局統計露天燃燒裁罰案件，前年裁處32件、7萬7600元，去年58件、20萬4400元，今年至11月共121件、85萬6860元，其中，10月、11月裁罰42件、35萬元，約有三分之二是燃燒農業剩餘資材、還有菜園整地燒雜草，三分之一燃燒廢棄物，空汙季露天燃燒加成50%，因此最低罰鍰也要1800元。

縣府環保局長陳華盛表示，露天燃燒除了可能挨罰，產生大量二氧化碳，加遽地球暖化，產生的粒狀物、硫氧化物、氮氧化物、細懸浮微粒（PM2.5）、異味，及不完全燃燒的有機物等汙染物質，也會對人體的呼吸系統產生危害，濃煙也有影響公共安全及行車視線之虞。

環保局報案中心及稽查單位，夜間及假日都有值班人員執勤，即時處理露天燃燒陳情案件，此外，運用無人機等科技提升執法強度，目前又到農田收成後燒稻草旺季，籲請民眾不要露天燃燒受罰，縣府也輔導推廣液態稻草分解菌處理， 電話037-558558轉214洽詢。

空汙季露天燃燒加成裁罰，苗栗縣環保局呼籲民眾小心荷包失血。圖／苗栗縣政府提供
空汙季露天燃燒加成裁罰，苗栗縣環保局呼籲民眾小心荷包失血。圖／苗栗縣政府提供

廢棄物 PM2.5 暖化

延伸閱讀

心情不好代價！停車抽22根菸接22張罰單 被檢舉者暈了

枯水期露天燃燒很要命 台南消防局疾呼「不要再燒了」

抑制揚塵這招一舉兩得 彰化縣用葡萄枯枝覆蓋河床

台南頻傳露天燒雜物塑膠惡臭汙染空氣 環保局要取締

相關新聞

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

苗栗縣重大工程北橫公路今年12月30日全線貫通在即，雙向4車道寬22公尺，同一條路速限有每小時50公里、60公里2種版本...

仁壽宮藥神濟世做公益 首發獎助學金200萬500生受惠

桃園市大園仁壽宮慶祝感天大帝來台183周年紀念，今天上午舉辦仁壽宮優秀獎助學金頒發典禮，首度頒發國中小學、高中職學生優秀...

竹縣峨眉鄉 獲選台灣經典小鎮3.0

新竹縣繼關西鎮、竹東鎮、北埔鄉、尖石鄉、橫山鄉入選台灣經典小鎮後，峨眉鄉也獲選「台灣經典小鎮3.0」，鄉長王增忠歡迎全台...

竹竹苗跨縣市自行車道 最快明年九月串聯暢行

為替愛好騎乘自行車的民眾規畫安全舒適的行駛綠線，新竹市長林智堅今宣布，將投入2500萬元興建1.2公里長的自行車道，串聯...

稻田迷宮、千人焢窯 12、13日竹東體驗農村樂

稻田迷宮又來了！為推廣在地農產，新竹縣竹東地區農會將在12月12、13日在竹東鎮下員山路250巷與公道五路一段交叉口的農...

桃園復興原鄉獲台灣經典小鎮3.0 區長：遊北橫泡溫泉

桃園市復興區獲交通部「台灣經典小鎮3.0」，昨天與桃園市政府觀旅局一起參加交通部表揚和授證典禮，區長游正英在受獎時特別感...

北埔老街電纜線地下化 預計明年6月底完工

新竹縣北埔鄉以老街及古蹟等豐富文化聞名，假日總是吸引大批遊客前來，為改善天空纜線雜亂、鋪面不平難行等問題，北埔鄉公所已爭...

竹縣高山烏龍茶、冬季東方美人茶評鑑 獲獎名單出爐

新竹縣埔鄉及峨眉鄉兩鄉是東方美人茶重要產地，峨眉鄉農會近日舉辦「冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑比賽」，經過3天的評鑑後有1...

竹縣湖口部分路段 8日至14日每天停水7小時

台灣自來水公司第三區管理處辦理「湖口鄉中山路二、三段汰換管線工程施工，自12月8日起至12月14日每天上午9時至下午4時...

苗栗今年最後一場徵才活動 820個職缺最高上看80K

苗栗地區今年最後一場徵才活動，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署12月8日上午9點至下午1點，在頭份市民生里社區活動中心（頭份...

97歲環保志工嬤 7年掃街全勤

新竹市府政府昨天表揚環保績優單位、志工，虎山里水環境巡守隊員林崑煌使用試紙及智慧水質感測器，守護客雅溪水質環境長達17年...

公館農業嘉年華 福菜節打頭陣

苗栗縣公館鄉農會推出福菜、花田、堆稈棚農業跨年嘉年華系列活動，昨天率先推出福菜節，邀老師傅堆稈棚，還有稻草堆讓小朋友尋寶...

熱門新聞

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

南科就業人口大增孩子沒校可讀 LM特區確定設新校

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

首座國家級長照研究中心 將落腳雲林縮為3年完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。