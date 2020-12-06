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仁壽宮藥神濟世做公益 首發獎助學金200萬500生受惠

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）主持大園仁壽宮感天大帝來台183周年紀念優秀獎助學金頒發典禮，總共各級學校學生500人頒發獎助學金200萬元。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）主持大園仁壽宮感天大帝來台183周年紀念優秀獎助學金頒發典禮，總共各級學校學生500人頒發獎助學金200萬元。記者曾增勳／攝影

桃園市大園仁壽宮慶祝感天大帝來台183周年紀念，今天上午舉辦仁壽宮優秀獎助學金頒發典禮，首度頒發國中小學、高中職學生優秀獎助學金200萬元、總共500名學生得獎，市長鄭文燦頒獎、表示，感天大帝是醫神、也是藥神，每年舉辦傳統民俗文化活動保佑平安健康，獎學金頒發很廣，希望讓教育能夠變得更好。

大園仁壽宮為大園在地信仰中心，廟方慶祝感天大帝許真君來台183年，舉辦183周年紀念及宣揚傳統民俗文化系列，該廟管委會董事長陳根德表示，仁壽宮貸款建新廟，去年還清貸款，今年第1次舉辦優秀、清寒及特殊才藝獎助學金頒獎，原定頒發獎助學金260萬元，因部分學校未報名，今年總共個人、團體約500人得獎、共頒發200萬元，希望做為公益標竿，帶動社會公益風氣。

鄭文燦表示，感天大帝許真君於清道光1838年來台供奉，迄今183年歷史，早期先民來台開發常遇瘟疫、瘴氣，感天大帝是醫神、藥神，信眾前來祈求平安健康，香火鼎盛，這裡是感天大帝祖廟，代表大園開發史，廟方一方面辦活動，一方面頒發獎學金做公益，希望在國際機場所在地，讓教育變得更好。

大園區現在不到10萬人，未來航空城計畫完成後，大園人口將達到20萬人，成為機場都市，未來有捷運10個車站，會變得完全不一樣，尤其A16橫山站，清華大學向市府提出籌設醫學院、醫學中心計畫，容納499床，目前正在衛福部審查，學士後醫學系、公費醫學系計畫也正在教育部審查，未來大園、青埔結合，大園將成為不一樣的機場都市。

桃園市長鄭文燦（前排左）主持大園仁壽宮感天大帝來台183周年紀念優秀獎助學金頒發典禮，總共各級學校學生500人頒發獎助學金200萬元。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（前排左）主持大園仁壽宮感天大帝來台183周年紀念優秀獎助學金頒發典禮，總共各級學校學生500人頒發獎助學金200萬元。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）主持大園仁壽宮感天大帝來台183周年紀念優秀獎助學金頒發典禮，總共各級學校學生500人頒發獎助學金200萬元。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）主持大園仁壽宮感天大帝來台183周年紀念優秀獎助學金頒發典禮，總共各級學校學生500人頒發獎助學金200萬元。記者曾增勳／攝影

機場 鄭文燦 教育部

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