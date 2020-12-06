竹縣峨眉鄉 獲選台灣經典小鎮3.0

新竹縣繼關西鎮、竹東鎮、北埔鄉、尖石鄉、橫山鄉入選台灣經典小鎮後，峨眉鄉也獲選「台灣經典小鎮3.0」，鄉長王增忠歡迎全台民眾來峨眉，坐太陽能遊艇環湖欣賞湖光山色、看巨大彌勒像，品嘗東方美人茶。

縣府交旅處表示，交通部為持續推動台灣觀光永續年計畫，自2019年起3年內遴選百大特色小鎮，冀以小鎮在地特色推廣台灣魅力，打造亮麗景點，建構區域觀光版圖，並挹注資源至各鄉鎮市，藉以均衡山城、海濱、都市、城鎮均衡區域發展。新竹縣目前有關西、竹東、北埔、橫山、尖石及峨眉6鄉鎮入選經典小鎮，成績相當亮眼。

王增忠表示，峨眉湖、獅頭山都是竹縣知名景點，且峨眉湖風采不輸日月潭，近年由公所經營的遊湖電動船，更是受到各地遊客青睞，搭乘採用太陽能及純電力運行的綠色遊艇，可環湖欣賞湖畔美景以及著名指標景點72公尺高的青銅彌勒大佛，體驗不同的旅遊型態。

交旅處長游志祥表示，峨眉鄉除湖泊美景外，細茅埔吊橋、富興老茶廠、季節限定的桐花步道等更是不容錯過的景點，盼將周邊鄰近景點串聯，打造觀光廊帶，便利遊客安排遊程。