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稻田迷宮、千人焢窯 12、13日竹東體驗農村樂

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
今年的竹東地瓜節，除了有受民眾歡迎的巨型稻田迷宮，還有食農焢窯、親子挖地瓜等活動。圖／竹東地區農會提供
今年的竹東地瓜節，除了有受民眾歡迎的巨型稻田迷宮，還有食農焢窯、親子挖地瓜等活動。圖／竹東地區農會提供

稻田迷宮又來了！為推廣在地農產，新竹縣竹東地區農會將在12月12、13日在竹東鎮下員山路250巷與公道五路一段交叉口的農田辦理竹東地瓜節，除了有受民眾歡迎的巨型稻田迷宮，讓民眾捉迷藏、體驗稻浪，還有千人焢窯、親子挖地瓜等活動，即日起開放報名，歡迎全家一同來體驗。

竹東鎮為稻米大鎮，栽種面積超過750公頃，竹東地區農會已連續幾年舉辦稻田迷宮，打造600坪巨型稻田迷宮，讓遊客在1公尺高的「稻田迷宮」遊玩，過去活動皆吸引上千人參加。

竹東地區農會表示， 12日當天活動有食農焢窯體驗組，10人為1組，每組1600元整，每組提供窯土、柴火及甘藷10台斤、柑橘10斤、園遊券300元，今年限量100組，額滿截止報名，有興趣的民眾趕緊把握機會，到竹東地區農會網站報名。

2天都有的活動則有親子挖地瓜及小寶貝撿金蛋比賽，若想參加可先在網路上報名，當天現場繳費100元。挖地瓜比賽方式為親子2人一組，採收地瓜約至3斤後，將採收之地瓜交給工作人員計算重量，成績於每梯次活動結束前公布，最接近3斤者為優勝，每梯次取前12名，並有地瓜、米粉、客家酸菜等獎勵；無比賽時段也可現場繳費100元，即可體驗並採地瓜3斤。

小寶貝撿金蛋比賽方式則為親子為一組，孩童年齡須為國小三年級以下，時間內，蒐集最多雞蛋者，並放入指定容器中，即為優勝，每梯次同樣取前12名，獎勵地瓜、米粉、客家酸菜，報名還可憑參加券於比賽結束後兌換養生雞蛋1盒10入。

竹東地區農會表示，除了上述需報名的活動外，周末2天現場都安排地瓜美食免費品嚐、農民市集等活動，歡迎家長帶小朋友在稻香四溢的田間盡情的奔跑嬉戲，體驗農村樂。

農會 親子 雞蛋

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