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桃園復興原鄉獲台灣經典小鎮3.0 區長：遊北橫泡溫泉
桃園市復興區獲交通部「台灣經典小鎮3.0」，昨天與桃園市政府觀旅局一起參加交通部表揚和授證典禮，區長游正英在受獎時特別感謝交通部觀光局籌辦本這次活動，讓台灣和世界看得見復興區原鄉美景，游正英也特別邀請大家到復興區飽覽優美的山川景緻及美食佳餚。
游正英今天上午說，交通部觀光局為持續活絡國內旅遊，延續小鎮旅遊年熱潮，今年再推出經典小鎮3.0遴選，評選過程像神秘客一樣，不會事先通知區公所準備資料或陪同，完全由專家評審團自行前往旅遊景點。
游正英説，遊客到復興區，可以探索北橫山林秘境，新興溫泉、幽靈瀑布、爺亨溫泉等，夏季品嘗多汁的水蜜桃、秋季甜柿等，還有香菇、拉拉山茶等農產品；區公所另建置完整旅遊帶如新溪口吊橋、活化復興橋、奎輝沿溪步道等，這些都受到評選一致肯定而獲得殊榮。
更多台灣經典小鎮資訊可上「小鎮漫遊」網站查詢。交通部在網站說明，台灣每個小鎮都很有特色，無論是自然生態、田園景觀、農村文化、在地美食等，都吸引民眾體驗風情、漫遊小鎮。觀光局2019年、2020年遴選出70處台灣經典小鎮1.0及2.0。
為持續活絡國內旅遊，延續小鎮旅遊年熱潮，交通部今年再推出經典小鎮3.0遴選，除各縣市政府推薦，考量均衡區域發展，及配合觀光局推行區域發展聯盟觀光圈，同時考量政府部門挹注資源等，納入各國家風景區管理處推薦小鎮，自54個推薦小鎮遴選出30個台灣經典小鎮，持續透過深度旅遊感受小鎮在地旅遊魅力。
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