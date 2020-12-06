北埔老街電纜線地下化 預計明年6月底完工

新竹縣北埔鄉以老街及古蹟等豐富文化聞名，假日總是吸引大批遊客前來，為改善天空纜線雜亂、鋪面不平難行等問題，北埔鄉公所已爭取前瞻基礎建設計畫核定近5600萬元經費，辦理北埔老街電纜線地下化工程，明天起進場施工，預計明年6月底前完工，恢復老街乾淨的天際線及古樸街景。

北埔鄉公所表示，鄉內道路雜亂的天空纜線、老舊的電桿、及破損的路面，讓不少遊客認為破壞觀光體驗，為改善上述問題，公所以「新竹縣北埔鄉市區道路共同管線溝整合與建置計畫」，爭取前瞻計畫經費補助，其中中央補助8成，地方自籌2成。

工程施作範圍分為2期，今年施作第1期為南興街部分，長580公尺；第2期為北埔街123公尺、廟前街256公尺，合計改善長度969公尺。目前已完成南興街、北埔街、廟前街的台電高壓電管線下地開挖埋管，並暫時以柏油鋪面進行假修復，預計明日起接續進行「弱電系統管線下地及整合作業」。

北埔鄉公所說，第1期南興街改善工程爭取年底完成，廟前街及北埔街則預計明年農曆年後施作，並於6月底前全數完工，而考量施工路段的周邊商家、觀光人潮眾多，為將干擾不便降至最低，公所已要求廠商利用平日及離峰時刻進行施工。