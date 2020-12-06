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竹縣高山烏龍茶、冬季東方美人茶評鑑 獲獎名單出爐

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣府農業處表示，尖石、五峰鄉茶葉面積在近10年成長約8倍，生產半發酵茶類的高山烏龍茶為主，去年底以「雲裳烏龍」為名，首度舉辦評鑑。圖／新竹縣農會提供
縣府農業處表示，尖石、五峰鄉茶葉面積在近10年成長約8倍，生產半發酵茶類的高山烏龍茶為主，去年底以「雲裳烏龍」為名，首度舉辦評鑑。圖／新竹縣農會提供

新竹縣埔鄉及峨眉鄉兩鄉是東方美人茶重要產地，峨眉鄉農會近日舉辦「冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑比賽」，經過3天的評鑑後有14組茶進入頭等獎決賽，昨天進行最後評選，由峨眉鄉茶農陳瑞書奪下今年茶王寶座；另外，第2屆「新竹縣冬季高山烏龍茶優良茶評鑑比賽」結果也出爐，由尖石鄉甲子園茶場的陳長平摘下特等獎，19日將在竹北新瓦屋進行頒獎典禮。

縣府農業處表示，尖石、五峰鄉茶葉面積在近10年成長約8倍，生產半發酵茶類的高山烏龍茶為主，去年底以「雲裳烏龍」為名，首度舉辦評鑑，消費者接受度頗高；而峨眉、北埔及關西等鄉鎮部分則以夏、冬兩季製成的重發酵茶類東方美人茶為主，在台灣特色茶市場極具競爭力。

峨眉農會總幹事陳冠義表示， 今年冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑比賽計有438點，總重量約4982台斤，抽樣藥檢皆合格，選出參等獎27名、貳等獎18名、頭等獎13名及特等獎1名。

峨眉鄉農會公布特等獎為陳瑞書、頭等獎1徐耀良、頭等2楊世瑩、頭等3石井茶園、頭等3石井茶圓、頭等5楊世瑩、頭等6楊隆茶園。

「新竹縣冬季高山烏龍茶優良茶評鑑比賽」今年共100點參賽，農委會茶葉改良場副場長邱垂豐表示，今年成績普遍優異，相較去年進步幅度很大，除了有機、友善栽培管理，也受惠於技術設備皆有提升，未來建議添購挑梗機供茶農使用，可提升茶葉質量。

縣農會也公布冬季高山烏龍茶得獎名單，特等獎由尖石鄉甲子園茶場陳長平摘下，頭等獎有楊煥章、峨眉茶行、徐明峰，另有金質獎6名、銀質獎9名、優等獎62名。

峨眉鄉農會近日舉辦「冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑比賽」，經過3天的評鑑後有14組茶進入頭等獎決賽，昨天進行最後評選。圖／新竹縣政府提供
峨眉鄉農會近日舉辦「冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑比賽」，經過3天的評鑑後有14組茶進入頭等獎決賽，昨天進行最後評選。圖／新竹縣政府提供

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